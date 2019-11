A Vasi Kislegényczéh a „Fölszállott a páva” élő adásában

A Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában működő Vasi Kislegényczéh néptánccsoport bejutott a Duna TV Fölszállott a páva idei tehetségkutató programjának élő adásába.

A szeptemberi válogatóról a múlt pénteken adott hírt a csatorna. A szombathelyi kislegények most pénteken már ott is lesznek az első elődöntőn. Molnár Péterrel, az iskola néptáncoktatójával beszélgettünk.

Amióta a Duna TV elindította a „Fölszállott a páva” tehetségkutató programját, majd minden évben volt vasi résztvevője az élő adásnak. Kevesen tudják, hogy minden eddigi „pávást” Molnár Péter készített fel. Kezdődött 2015-ben a „Szabó legények” énekes produkciójával. Saját fia, Molnár Bence 2016-ban a döntőig jutott, 2017-ben pedig a Szökős Néptánc Együttest juttatta el az élő adásig. Most két kategóriában is lesz Vas megyei szereplője az elődöntőnek. A néptánccsoport kategóriában bejutott a szombathelyi Reményik-iskola csoportja, a Vasi Kislegényczéh, és Horvátzsidányból ének kategóriában a Kumánovich testvérek.

Molnár Pétertől megtudtuk, az iskolában ötféle korosztály számára működik néptánccsoport. A régebbieknek már van szép nevük is: Berke, Bariska, és a Möndölecske. A Vasi Kislegényczéh 12 legénykéje több csoportból verbuválódott. A többség a Reményik-iskolában tanul, de a Paragváriból, a Zrínyiből és a Bolyaiból is járnak ide diákok.

-Június közepén küldtük be a nevezést, videót is kellett készíteni – tudtuk meg Molnár Pétertől. Néptánccsoport kategóriában ötven jelentkező közül választotta ki a 13 fős zsűri azt a 17 csoportot, akiket behívtak a válogatóra. Az erdélyi Szék legénytáncait, a sűrű tempót és a ritka tempót mintegy féléves munkával sikerült úgy megtanítani, hogy vállalni mertük a nevezést. Július végén megjött az eredmény, augusztus utolsó két hetében mindennap próbáltunk. A válogatón 12 csoport került be. A produkció érdekessége, hogy a zenekar prímása és brácsása is Székről érkezett. Igazi, eredeti zenei kíséretet sikerült szervezni. Miután kiderült, hogy továbbjutottunk, október közepén elmentünk Erdélybe, hogy a gyerekek közvetlen tapasztalatot szerezhessenek arról, milyen az a település, amelynek a táncait tanulják. Találkoztak igazi juhásszal, jártak csizmadiaműhelyben, láttak széki tisztaszobát sok szép hímzett házi szőttessel, és voltak igazi táncos mulatságban, ahol helyi, 80 éves széki bácsik mustrálták a vasi legények táncát.