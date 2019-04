Aki el akart futni, azt elkapták – Senki nem hervad el Vasváron

Az ismerős lányok, asszonyok nem úszták meg szárazon – hogy erről gondoskodjanak, két autóval indultak locsolni a helyi önkormányzati tűzoltóság tagjai.

Hagyománnyá vált a tűzoltók körében az ismerős lányok, asszonyok locsolása. Minden évben gondoskodnak arról, hogy senki ne hervadhasson el. Tűzoltóautóban és puttonyfecskendőben hideg víz áll rendelkezésre, de kölnit is vittek magukkal. Elmondták, mindenkinek örömet szeretnének szerezni, tudják, kinél hol a határ. Húsvéthétfőn már korán reggel gyülekeztek a Vasvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon. Még főtt a kávé, keresték a megfelelő locsolóverseket. Aztán néhány perccel később már mindenki útra készen állt, két tűzoltóautóval, alaposan megtervezett útvonalon indultak locsolni. A tervezésre szükség is volt, hiszen rengeteg házhoz látogattak el, 53 helyszínen 85 nőt locsoltak meg. A reggel 7 órás indulás után délre végeztek.

Volt aki sikoltozott, volt aki megpróbált elmenekülni, de végül nő nem maradt szárazon. Aki el akart futni, azt elkapták, nem zavarta a tűzoltókat, hogy ilyenkor ők is kaptak a hideg vízsugárból. Alapos munkát végeztek, még meg is forgatták a nőket, hogy biztosan mindenhol elázzanak. Arra persze figyeltek, hogy utána mindenki gyorsan át is öltözhessen, a reggeli hidegben ne fázzon meg senki.

Olyan helyen is voltak, ahol a férj vette kezébe a tűzoltók sugárcsövét, így locsolták meg a feleségeket. Máshol míg a sugárfecskendőből ömlött a víz, az apuka is beszállt, oldalról slaggal segített locsolni a fiatal lányt. A locsolás után mindenhol meg is kínálták őket valamivel, süteményt, festett tojást vagy éppen csokit hoztak.

Farkasné Borsos Nóra azonnal szaladt is átöltözni, de néhány perc múltán már száraz ruhában hozta a hatlapost. Barabás Istvánné és Takács Elizabet nagyon felkészülten fogadta a reggeli ébresztőt. Elizabetet a napra vitték, hogy kevésbé fázzon, de így is azt mondta: a víz nagyon hideg volt.

Czikoráné Editet a teraszon érte a „támadás”, miután kopogtak, a puttonyfecskendő még lesben állt. Alig hangzott el a kérdés „Szabad-e locsolni”, már fröccsent is rá a víz.

Bognár-Barabás Rékát is közrefogták és kivitték az utcára. Ő is a hidegre panaszkodott, azt mondta rendesen felébredt az alapos locsolástól. Néhány perc múlva már szaladt is be melegedni.

A környékbeli gyerekek örömére azonban a tűzoltóautó még egy kicsit elidőzött az utcában, így volt idejük megcsodálni a hatalmas kocsit.

A vasvári tűzoltók húsvéthétfői akciója jövőre is biztosan megismétlődik, így a helyi hölgyek már most elkezdhetnek felkészülni lélekben, jövőre újra érkezik a kora reggeli jéghideg frissítő.