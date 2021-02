Az Ausztriába ingázók érdekében egyeztettek

Az osztrák kormány február 10-től szigorított határátlépési rendet vezet be, amely hátrányosan érinti az Ausztriában dolgozó, ezért oda ingázó magyarokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken konferenciabeszélgetést hívott össze, amelyen részt vett Vas megye három országgyűlési képviselője is.

Mint ismert, az osztrák szociális minisztérium szerdán adta ki új beutazási rendeletét, amelyből kiderül, hogy az ingázóknak is regisztrációs kötelezettségük van, és kötelező számukra a koronavírus-teszt is a határátlépés előtt. Ahogy a többi Ausztriába beutazónak, úgy nekik is heti egy alkalommal regisztráltatniuk kell magukat, és egy hétnél nem régebbi PCR-teszteredményt felmutatni.

Nemcsak azokra vonatkozik a rendelet, akik naponta veszik az irányt Ausztria felé: a heti egyszeri alkalomnál ritkábban beutazó ingázóknak is regisztráltatniuk kell magukat, még a beutazás előtt. A regisztráció február 10-től kötelező, és február 7-től van rá lehetőség.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egyeztetett a témában Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel. – Ennek mentén a jövő héten összegyűjtjük az új szabályozás gyakorlati következményeit, azokat én továbbítom számára, kérve tőle, hogy vegye ezeket figyelembe a szabályozás jövője szempontjából. Számos tisztázandó kérdés van az elvégzendő tesztek helyszínével, típusával és regisztrálásával kapcsolatban, emellett külön problémát jelent a várakozási idő további meghosszabbodása is – írta Facebook-bejegyzésében.

Pénteken telefonon egyeztetett a témában Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei országgyűlési képviselőkkel, hiszen az ő választókerületeikben élő emberek a leginkább érintettek ezen szabályozás miatt.

– A szabályozás számos aggályt vet fel, amelyek érintik a magyar ingázók érdekeit. A megbeszélésen áttekintettük a helyzetet, és döntöttünk arról, hogy február 15-én megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Szijjártó Péter külügyminiszternek már azt megelőzően jelezzük a felmerülő nehézségeket, hogy képviselni tudja a magyar érdekeket. Az osztrák külügyminiszter kategorikusan kizárta annak a lehetőségét, hogy a magyar munkavállalókkal kivételt tegyenek. Érdekes ellentmondás van az osztrák álláspontban: miközben belföldön újranyitnak, addig a külföldi viszonylatban az eddiginél is nagyobb szigort és ellenőrzést vezetnek be – hívta fel a figyelmet dr. Hende Csaba.

V. Németh Zsolt annyit mondott, továbbította a térségben élők aggodalmát, és kérte, hogy minden lehetséges eszközzel könnyítsék helyzetüket – erre több javaslattal is éltek. Azt nehezményezi, hogy éppen az újranyíló üzletekben dolgozó magyar munkavállalókat hátráltatja az új rendelet. Továbbra is a legminimálisabb bürokráciával járó beléptetést szorgalmazzák, és figyelik, hogy az Ausztria minden külső határán érvényben lévő szabályok milyen nehézséget okoznak. A pénteki megbeszélésnek lesz folytatása, erősítette meg ő is.

– Észak-Vas megyéből nagyon sokan járnak ingázó munkavállalóként Ausztriába, ezért számunkra is nagyon kritikus az intézkedés. Megfogalmazódtak már konkrét javaslatok, mások mellett Kőszeg polgármestere, Básthy Béla részéről. Ezeket ismertettem Szijjártó Péter külügyminiszterrel, hogy tolmácsolja őket osztrák partnere felé, osztotta meg lapunkkal Ágh Péter.