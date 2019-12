Családi meghittség, kikapcsolódás és wellness: telt házakkal töltik az év végét

Erős a belföldi turizmus az ünnepek idején. Idén is szinte teljesen megteltek a szállodák, főleg a wellness keresett.

Ahogy változnak a trendek, egyre inkább felértékelődnek a rövidebb, egynapos utazások. Az adventi hétvégéken rengetegen érkeznek így Szombathelyre – mondta el Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. Egyre több a cseh és a szlovák vendég a városban, míg az osztrákok száma fokozatosan csökken.

Az utazók ilyenkor leginkább a gasztroélményeket keresik, lehet az borkóstolás, forró csoki vagy forralt bor, mind jó motiváció a turistáknak.

Szombathelyen a kisebb szállodák közül jó pár már teljesen foglalt az ünnepekre, a nagyobb egységekben akad még szoba. Míg régen mindenki otthon ünnepelte a karácsonyt, manapság egyre többen kelnek útra ilyenkor. Így elkerülhető a konyhában robotolás, az órákig tartó takarítás. Ilyenkor mindenképp teljes ellátást kérnek a hotelekben, népszerűek a wellness- és a gyermekprogramok is. Így az év végi szabadság tényleg kikapcsolódás, feltöltődés és pihenés lehet.

Grünwald Stefánia úgy látja, az attrakciót üzemeltető vezetőknek ­alkalmazkodniuk kell ehhez az új helyzethez. Mindenki szívesen küldi ilyenkor pihenni alkalmazottait, de a téli szünet idején a turizmusban dolgozók nem állhatnak meg.

A falusi vendéglátásban ilyenkor nincs akkora forgalom, de a Bozsokon lévő vendégházban is van foglalás az ünnepekre. Nagy Gábor tulajdonos elmondta, szilveszterre már teljes a telt ház, de a karácsonyi napokon náluk nincs dömping. A két ünnep között aztán már élénkebb az érdeklődés.

Ő úgy látja, ilyenkor nem csak a wellness a keresett, sokan érdeklődnek a környékbeli téli sportolási lehetőségekről, a múzeumokról és a karácsonyi vásárokról. Náluk is az a tapasztalat: enni, inni mindenki szeret. Sokan érkeznek hozzájuk a keleti országrészből, számukra Ausztria az igazi vonzerő.

Szilveszterre baráti társaságok, családok jönnek. Már nem a klasszikus bulikat keresik ilyenkor, hanem nyugodt helyen, családias légkörben engednék el magukat. Erre az időszakra már hónapok óta nincs szabad szobájuk.

A kisvárosokban is dübörög a turizmus, a Sárvári TDM tájékoztatása szerint az előfoglalási adatok alapján az idén meglehetősen sokan választják a szállodai karácsonyozást. A nagyobb sárvári hotelekben már alig találni szabad szobát az ünnepi időszakra. Szinte minden szálloda valami extrával várja a vendégeket az ünnepi időszakban. Több hotel jelezte, hogy külön kérésre a szállodai szobában is állítanak feldíszített karácsonyfát. Haller Ferenc, a sárvári TDM ügyvezetője szerint az emberek egyre inkább vágynak az újra az ünnepi élmények terén is. Szeretnének a családtagok meghitten együtt lenni. Úgy ünnepelni, hogy közben a pihenésre, az élménygyűjtésre is legyen lehetőség.