Cseppfolyós szén-dioxid szivárgott Bobán: „Mire ébredtünk, Istenem, még jó, hogy egyáltalán felébredtünk!”

Veszélyes helyzet lehetett, ha kijött ennyi tűzoltókocsi, kommentálta egy utcabeli a bobai vasútállomáson történteket: vasárnap kora reggel cseppfolyós szén-dioxid szivárgott egy vasúti tartálykocsiból.

Mire ébredtünk, Istenem, még jó, hogy egyáltalán felébredtünk! – sóhajtott Páli Sándorné Erzsi néni, a Vasút utca egyik lakója.

Mesélte: arra lett figyelmes vasárnap reggel korán, hogy szirénázva jöttek a tűzoltó­autók. Kiment a ház elé, akkor már a szomszédban lakó húga is kint volt, de megkérték őket, hogy menjenek be. Különben közelebbről is figyelték volna az eseményeket, de a katasztrófavédelem lezárta a helyszínt, százméteres biztonsági zónát jelöltek ki. Páli Sándorné így is megtudta, hogy kitelepítették azokat, akik az állomás épületében, szolgálati lakásokban laknak; kint kellett várniuk, amíg a tűzoltók a veszélyhelyzetet megszüntetik. Látta, hogy az egyik lakó személyautóval el is vitte innen a családját. Erzsi néni délelőtt a húgával tovább beszélte az izgalomra okot adó helyzetet, megállapították, hogy veszélyes lehetett, ha öt-hat kocsi, köztük a katasztrófavédelmi mobil labor is kint volt.

Bekopogtattunk a szolgálati lakásokba, mit éltek át, amikor váratlanul felébresztették őket. Két férfi azt mondta, nem ijedt meg, de a mozdonyvezető felesége, Nagyné Tóth Andrea bizony megrémült, mikor kiderült: robbanásveszély miatt kell azonnal elhagyni a lakást.

– Idő nem volt pakolni, csak felöltöztünk gyorsan, és kimentünk. Álltunk az utcán, és figyeltük, mit csinálnak a tűzoltók. Végigpörgött bennem, hogy mi lesz, ha mindenünk odalesz, ha elveszítjük az otthonunkat, ha nem tudunk visszajönni, de bíztunk benne, hogy nem lesz baj. Másfél óra múltán visszatérhettünk a lakásainkba – elevenítette fel az asszony az átélt eseményeket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a műszaki mentést a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati és az egyházashetyei és a kamondi önkéntes tűzoltók végezték; a mobil laboron kívül a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották.

Előzmény: