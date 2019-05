Csepregen elsöprő, a többi vasi városban is egyértelmű a kormánypárti győzelem

Csepregen a legnagyobb arányban, még öt városban bőven, és hajszállal, de Celldömölkön is 60 százalék feletti volt a kormánypártok támogatottsága a vasárnapi EP-választáson.

A lista teteje

Szám szerint természetesen a megyeszékhelyi, szombathelyi szavazók voksoltak a legtöbben a kormánypártokra, arányaiban nézve azonban a sor végére kerültek – derül ki a Nemzeti Választási Iroda végleges eredménysoraiból a vasárnapi európai parlamenti választás után. A 16 319 szombathelyi Fidesz–KDNP-szavazó a voksolók 52,22 százaléka. És öt vasi városban maradt 60 százalék alatti a kormánypártok EP-listájának támogatottsága – de ezzel együtt a Fidesz–KDNP első helye mindenütt egyértelmű volt.

Sárváron a 3134 Fidesz– KDNP-szavazó a választáson részt vettek 55,3 százaléka – ezzel Szombathely mögött a második legkisebb kormánypárti támogatás lett a sárvári. Őriszentpéteren a szavazók 55,34 százaléka húzta az ikszet a Fidesz–KDNP listája mellé, Jánosházán 57,48 százalék. Szentgotthárdon éppen átlépte az 58 százalékos támogatottságot a kormánypártok listája az 1938 vokssal. Kőszeg majdnem a „hatvanasok” között szerepel, ugyanis a 2704 Fidesz– KDNP-szavazat 59,84 százalékos kőszegi támogatást jelent. A sor másik végén Csepreg áll, ahol a 874 Fidesz– KDNP-listára leadott szavazat 68,5 százalékos támogatottságot jelent a kormánypártok listájának. Vasvár egy százalékkal marad le Csepreg mögött az 1085 szavazattal. Répcelak a következő, ahol 715 érvényes szavazatot számoltak a kormánypártok listájára, ez pedig 66,39 százalékos támogatottság. Bükön 65,13 százalék, Körmenden a kettő híján 3 ezer szavazattal 64,61 százalék lett a Fidesz– KDNP-voksok aránya. Vép is még „bőven hatvanas”, a 711 szavazat ugyanis 64,58 százalékos támogatást jelent a Fidesz–KDNP EP-listájának Vépről. Celldömölkön sem volt szoros az „élmezőny”: a kormánypártok listáját a celli szavazók 60,01 százaléka támogatta, szám szerint 2336 voksoló.

Dobogón még

Kettő vasi város kivételével az országosan is kialakult sorrend látszik, ha a második legtöbb szavazatot kapott listákat nézzük. A Demokratikus Koalíció kapta a második legtöbb szavazatot Csepreg és Szentgotthárd kivételével, ahol pedig a Jobbik listája lett a második. Szám szerint Csepregen 132 szavazat, Szentgotthárdon 599. Az előbbi 10,34 százalékos, az utóbbi 17,94 százalékos támogatást jelent a leadott érvényes voksok arányában. Abban is egyezik Csepreg és Szentgotthárd, hogy a harmadik legtöbb szavazat a DK-é mindkét városban, Csepregen 95, ez 7,45 százalékos támogatás, Szentgotthárdon pedig 304, ez 9,1 százalékos DK-támogatás. Közben az országos eredménnyel szinte ellentétesen öt Vas megyei városban kapta a harmadik legtöbb szavazatot a Jobbik: Vasváron, Bükön, Körmenden, Jánosházán és Őriszentpéteren. Négy vasi városban a Momentum lett a harmadik: Szombathely mellett Sárváron, Kőszegen és Vépen. Répcelakon és Celldömölkön a harmadik hely az MSZP–Párbeszéd EP-listájáé lett.

A végén

Abban egyeznek a vasi városok, hogy mindegyikben kapott szavazatot mind a kilenc EP-lista. A legkevesebb voksot mindenhol a Munkáspárt számolhatja. A legkevesebbet Csepregről kapta a Munkáspárt: egyet, ez az érvényes voksok 0,08 százaléka. Négy vasi városban is két-két szavazó tette a voksát a Munkáspárt EP-listájára: Répcelakon, Bükön, Vépen és Őriszentpéteren. Négy Munkáspárt-szavazó volt Jánosházán, öt-öt Vasváron és Körmenden, hat pedig Szentgotthárdon. Celldömölkön tíz, Kőszegen 11, Sárváron pedig 24 szavazattal lett utolsó a Munkáspárt. Szám szerint a legtöbben Szombathelyen szavaztak a Munkáspárt EP-listájára: 77-en, ez 0,25 százalékos szombathelyi támogatást jelent. A hetedik és a nyolcadik „helyezett” a listák között a vasi városok többségében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az LMP. Vépen viszont hatodik lett az LMP, mögötte a Mi Hazánk Mozgalom. Szentgotthárdon is hatodik lett az LMP-lista, ott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt követi. Őriszentpéteren az LMP listája a nyolcadik lett, és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Mi Hazánk Mozgalom listájánál is több szavazatot kapott. Szombathelyen a Mi Hazánk Mozgalom listája lett a nyolcadik, előtte az LMP, az előtt pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt végzett.

SÁRVÁR, SZOMBATHELY A LEGKÖZELEBB Az országosan kialakult választási végeredményhez hasonlót mutat a támogatási arányokat is nézve a szombathelyi és a sárvári. A kormánypártok EP-listája országosan 52,33 százalékos támogatású, Sárváron 55,3, Szombathelyen 52,22 százalék. A DK 16,19 százalékot számolhat, Sárváron csaknem 15, Szombathelyen 18 százalékot. A Momentum 9,89 százalékos támogatású országosan, Sárváron 8,73, Szombathelyen 10,6 százalék. Az MSZP– Párbeszéd országosan 6,66 százalékon, Sárváron 7,16, Szombathelyen 8,13 százalékon van. A Jobbik országosan 6,41 százalékot, Sárváron 6,63, a megyeszékhelyen 4,21 százalékot ért el.

Sokan este voksoltak

Csak Jánosháza maradt negyven százalék alatt

Vas megye egészét nézve kiemelkedő, 48,8 százalékos lett az EP-választási részvétel. A városok között Őriszentpéter volt a legaktívabb.

Ha a voksolás utolsó félórájában nem megy el szavazni az a 168 sárvári, aki az urnazárás előtti percekre hagyta a voksolást, akkor éppen csak elérte volna a 100 ezret a Vas megyében szavazók száma – ez is látszik a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Vasban 100 169 szavazatot adtak le, ez 48,8 százalékos részvétel. A legmagasabb részvételi arány Őriszentpéteré: 53,74 százalék, és itt mindössze 12-en voltak szavazni 18:30 és 19 óra között. Jánosházán sem sokan, csak 15-en hagyták a nap végére a szavazást, ez sokat nem változtatott a részvételi arányon, az kevéssel 35 százalék alatt maradt, a falvakat is nézve az egyik legalacsonyabb Vasban. Szombathelyen az utolsó félórában ért 50 százalék fölé a választási részvétel: 1609-en szavaztak az urnazárás előtti 30 percben, így lett 50,67 százalékos a részvétel. Körmend is 50 százalék fölé ért azzal a 129 szavazóval, aki 18:30 és 19 óra között adta le voksát a vasárnapi választáson: 50,37 százalékos lett a körmendi részvétel. Szentgotthárd „kerek” lett, hiszen az utolsó félórában éppen százan szavaztak, ezzel pedig 50 százalékos lett a választási részvétel. Kőszegen 179-en, Sárváron 168-an hagyták a „hajrára” a szavazást, míg Celldömölkön a zárás előtt érkezett 104 szavazóval lett kevéssel 45 százalék feletti a részvételi arány. Répcelakon 31-en szavaztak 18:30 után, velük lett 49,7 százalékos a részvételi arány. Csepregen 33 választó maradt a voksolás utolsó félórájára, így lett 48,43 százalékos a csepregi részvétel. Vasváron 72-en hagyták a nap végére az EP-választást, 46,65 százalékos lett ott a részvétel. Bükön 1273-an szavaztak 18:30-ig, utána még 31-en, így kevéssel 45 százalék fölé ért a részvétel. Vépen az utolsó félóra 27 szavazójával lett 40 százalék feletti a részvétel a vasárnap tartott EP-választáson.