Dr. Balázsy Péter hétfőn telt ház előtt ismertette terveit

Száz utca felújításáról, új parkolókról, parkosításról, élhetőbb városról beszélt dr. Balázsy Péter hétfőn tartott fórumán. A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjét több százan hallgatták az MMIK-ban.

– Nagy utat járt be a város, sikerült megőrizni a biztonságát és csaknem megduplázódott az iparűzésiadó-bevétel – értékelte az elmúlt éveket dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. – A munka ezen részét elvégeztük, Szombathely elindult egy úton, fejlődő, biztonságos város. Ezt az utat dr. Balázsy Péter tudja folytatni – mondta. – Itt élek, itt nyugszanak az őseim, itt fogom felnevelni a gyerekeimet. Megtiszteltetés, hogy itt állhatok – ezekkel a gondolatokkal kezdte bemutatkozását dr. Balázsy Péter, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje a hétfői fórumon. Visszatekintve köszönetet mondott a helyi vállalatoknak, a szorgalmas szombathelyieknek az erősödő szombathelyi gazdaságért, a kormánynak pedig azért, hogy eltörölte a város adósságállományát. Az összegzés után előretekintve az idősekről, a gyerekekről, a közterületek megújításáról is beszélt dr. Balázsy Péter. Ismét hangsúlyozta, hogy utcáról utcára újítaná meg Szombathelyt, ha bizalmat kap a szombathelyiektől a város vezetésére. A ciklus végéig száz utca felújítását tűzte ki célul, és számos közlekedésfejlesztési tervet is sorolt és rengeteg zöld tervet. Például, hogy minden születendő gyermek után egy-egy fát ültetnének a városban – ezt a tervet is óriási taps fogadta a közönség soraiból. Külön hangsúlyozta a város ikonikus épületeinek megmentését: a Brenner-villát és a nagyszállót. A szombathelyi idősek számíthatnak az aktív időskor program bővítésére, a fi atalok pedig közösségi terekre. Kiemelt figyelmet ígért az állatvédelemre dr. Balázsy Péter. – Szakmai kérdésekre szakmai, politikai kérdésekre politikai választ kell adni. Békétlenség helyett békére, fejetlenség helyett fejlődésre van szükség – összegzett a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje.

Szombathelyt fejlődési pályára állították, így látja dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki díszvendége volt a hétfői programismertetőnek. – A következő öt évnek is a biztonságról és az építkezésről kell szólnia. Vannak erők, amelyek háborús időszakot kezdenének október 13-án, de nem pártpolitikai kérdés egy település vezetése – mondta a fórum előtt tartott tájékoztatóján a székesfehérvári polgármester.