Dr. Benkő Tibor honvédelmi minisztert a haderőfejlesztés Vas megyei vonatkozásairól is kérdeztük

A gyorsan változó biztonsági környezetben szükség van a magyar honvédelem és a haderő fejlesztésére – erről beszélt dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a megyeházán a Zrínyi 2026 programot ismertetve. Mit jelent mindez Vas megyére, Szombathelyre nézve?

– A programban lesz-e itt épületfejlesztés, bővítik-e a hivatásos vagy szerződéses állományt, mit vár a tárca: hány önkéntes területvédelmi és műveleti tartalékos legyen Vas megyében?

– Nagyon fontos kérdés. Az egész Magyar Honvédség az önkéntesség elve alapján működik. Vagyis mi nem vetettünk ki kvótákat, hogy melyik járásban, melyik megyében hány tartalékos katonánk legyen. Mi azt szeretnénk, ha ez a hazafias honvédelmi nevelés eredményeként minél több személyt hozna a Magyar Honvédségbe. Összességében azt mondhatom, hogy országos viszonylatban szükségünk van mintegy harmincezer aktív katonára, hivatásosra és szerződésesre, és legalább húszezer önkéntes tartalékos katonára. A nagybani elgondolásunk az, hogy járásonként egy századot hozzunk létre. Külön katonai objektumot nem tervezünk, ugyanakkor az önkéntes tartalékosok szolgálatát biztosító színteret szeretnénk létrehozni, ezek pedig az úgynevezett sportközpontok lennének. Egy sportközpont magába foglalja a lőteret is, és a kiképzések helyszínét adja, ahol az önkéntes katonák felkészítését el lehet végezni.

– Ez a sportközpont Szombathelyen mikor jön létre? 2026-ig?

– Nagyon bízom benne, hogy igen. De mindenekelőtt úgy szeretnénk, hogy erre jelentkezzenek a megyei, városi vezetők, hogy ők úgy látják – és tesznek is ennek érdekében –, hogy érdemes ezt támogatni, hogy minél több fiatal jelentkezzen. Egyes megyékben azt tapasztaljuk, hogy sok fiatal érdeklődik az önkéntes szolgálat iránt, sok fiatal választja a honvédelmi képzést. Ahol ezt nem tapasztaljuk, oda felesleges ez a beruházás.

– Vas megyében jelenleg száz önkéntes tartalékos van. Ez a megyék között arányosan kevés vagy sok – hogy látszik a minisztériumból?

– Nehéz így megítélni, mert a megyék sem egyformák. Ilyen tekintetben mindig elégedetlen vagyok, mindig azt mondom, hogy jó-jó, de lehetne jobb és lehetne több. Szombathely egy történelmi hagyományokkal rendelkező, régi katonaváros. Tudom, hogy foglalkoztatás szempontjából nem lehet összehasonlítani az ország keleti felében lévő megyékkel, mások a lehetőségek. Ugyanakkor az önkéntes katonai szolgálat arról szól, hogy munkaidő mellett, szabadidőben, hétvégén, ünnepnapokon is gyakorolják, ez mutatja, mennyire elkötelezett, mennyire elhivatott valaki. Úgy gondolom, mivel ez egy régi katonaváros, itt lesznek még jelentkezők, csak beszélni kell az emberekkel. Azért jöttem el többek között, hogy ezt a programot ismertessem.

– Nem okoz feszültséget a honvédség és a munkahelyek között, hogy tulajdonképpen „elkölcsönzik” a munkaerőt napokra?

– Ez még nem teljesen kiforrott. Elindultunk ezen az úton, úgynevezett kompenzációs támogatásban gondolkodunk a munkahelyek felé, de ez a rendszer még nem tökéletes. Ugyanakkor vannak olyan vállalkozások, ahol azt mondják, hogy a főnök is belép, és jön a dolgozója is. Ők úgy tudják szervezni a munkát, hogy ha bevonulnak egy hétre, akkor addig szüneteltetik azt a vállalkozási formát, és így nem okoz nekik kiesést. Erre van már példa Magyarországon. Sőt arra is van példa, hogy az egyetemeken úgynevezett hallgatói századokat hoznak létre, és a diákok a tanulmányaik mellett részt vesznek katonai kiképzésben.

– Az önkéntes tartalékosoknak jelenleg tizenkét modulos az alapkiképzése, most végeznek Vas megyében az első csoportok. Hogyan tovább?

– A tizenkét modul az alapfelkészítést teszi lehetővé. Utána van az altiszti, tiszti képzés, és van az a lehetőség, hogy a modulok elvégzése után valaki beosztásba tud kerülni. Azt mondhatja például, hogy nem akar hivatásos vagy szerződéses katona lenni, de műveleti tartalékosként elvégzi a munkáját. De el lehet jutni odáig is, hogy az illető akár hivatásos katona is lehet. Nincs felső határ.

– Mi van azokkal, akik nem akarnak, vagy nem tudnak rendfokozatban előrelépni? Nem választják az altiszti, tiszti képzést, hanem maradnak, mondjuk őrvezetői szinten, számukra hogyan folytatódhat a kiképzés, milyen feladatokat kaphatnak?

– Fontos a szinten tartás. Ha az ember nem gyakorolja a szakmáját, a hivatását, akkor nem tud továbblépni. Arról nem beszélve, hogy új technikai eszközök jelennek meg a Magyar Honvédségnél, ezekre pedig ki kell képezni, át kell képezni a katonákat. Olyan nincs a katonai berkekben, hogy valaki nem gyakorol. Ha valaki félévente ellő pár lőszert, az nem fogja lövésszé tenni a katonát. De ha rendszeresen visszajár, és lőgyakorlatokon vesz részt, akkor sokkal inkább mesterien tudja majd kezelni azt a fegyvert.

– Ezek szerint az önkéntes tartalékosok is hozzáférnek az új technikákhoz, az újonnan érkező fegyverekhez?

– Így van. Nem biztos, hogy most, a békeidőszaki felkészítésnél, hanem amikor majd beosztásba kerülnek, a hadkötelezettség bevezetése esetén (különleges jogrend életbe lépésekor?), ott, ahol „le vannak biztosítva”. Oda lesznek „lebiztosítva”, ahol és amilyen eszközre felkészítést kaptak. Háborús helyzetben nem az kell, hogy egy katona egy szál gépkarabéllyal ellássa a feladatot, hanem több katona kell a harckocsihoz, az önjáró löveghez, a különböző technikai eszközökhöz. Az említett őrvezetők, tizedesek vagy más rendfokozatúak szakosodnak. Lesz, aki harckocsira, lesz, aki önjáró lövegre, lesz, aki felderítőnek és egyéb másnak.

– Mennyire valószínű, hogy Szombathelyen is megjelenik a korszerű technika?

– Nem tervezünk laktanyabővítést.

– Lesz-e a meglévő eszközökben fejlesztés, bővítés?

– Meglévő laktanyáknál lesznek ilyen fejlesztések.

– Ez nem mond egy kicsit ellen a területvédelemnek?

– Nem, mert az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer azt jelenti, hogy területi elven szerveződik. Ez nem az a területvédelmi elven működő honvédelem, amelyről valamikor beszéltek. A szerveződés területi, de az alkalmazás nem. Gondoljunk bele: ha egy háborús helyzet kialakulna az ország keleti felén, akkor mégis csak oda kellene menni az embereknek, nem? Ha ott van helyzet, nem Nyugat-Magyarországot kell védeni, hanem ott kell felkészíteni az embereket. Tehát ez nem az a körkörös védelem, hogy az országban mindenütt ott vannak a katonák és a korszerű technika, hanem ott vannak, ahol kellenek, és annyi van belőlük, amennyi kell.