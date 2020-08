Ekler Luca sikere az egyetemen és az atlétikai pályán

Nagyszerű időszak van a paralimpiai kvótás szombathelyi atléta, Ekler Luca mögött. Alighogy átvehette a diplomáját a Testnevelési Egyetemen, távolugrásban új egyéni csúcsot ért el.

A karanténidőszak alatt sem ült a babérjain Ekler Luca. Pedig babérokból akadt bőven; a szombathelyi atléta 2019-ben távolugrásban paravilágbajnoki címet szerzett, 100 és 200 méteres síkfutásban vb-ezüstöt, távolugrásban 5,51 méterrel világcsúcsot jegyzett a paraatléták T38-as kategóriájában.

Két számban – távolban és 100-on – paralimpiai kvótát is szerzett. Őt választották a 2019-es esztendő legjobb magyar fogyatékkal élő női sportolójának, de ő lett az év vasi embere is. Rendületlenül folytatta a felkészülést akkor is, amikor március 24-én jött a hír, hogy a koronavírus-járvány miatt a tokiói nyári olimpiai játékokhoz hasonlóan a paralimpiát is elhalasztják egy évvel. És persze a tanulmányait sem hanyagolta el. A veszélyhelyzet és karantén idején mutatott kitartásának pedig mára nagyon is látható eredményei lettek.

– Nagyon jó két hónap van mögöttem. A karantén­időszak lezárása volt, hogy a záróvizsgát már élőben tehettem a Testnevelési Egyetemen. Befejeztem a hároméves alapszakot, július elején átvehettem a rekreációirányító-egészségfejlesztő diplomámat – mondta a 21 éves Luca, aki jelenleg a TFSE színeiben sportol. – Azóta felvételiztem mesterképzésre is, sikerült, szeptembertől szakedzői szakon folytatom a tanulmányaimat. És szintén TF-es lett a legnagyobb öcsém, Bendegúz is. Azt mondták nekünk, hogy készüljünk fel minden eshetőségre, arra is, ha esetleg ismét távoktatásra kényszerül az egyetem. De nagyon reméljük, hogy nem így lesz, hiszen sok a gyakorlati tárgyunk, amiket nagyon nehéz, vagy nem is lehet távoktatásban teljesíteni.

– Ami az atlétikát illeti, amikor jöttek az enyhítések, három hetet Budapesten edzettem, aztán ismét otthon, Szombathelyen – folytatta Luca. – Június utolsó napján térhettem vissza a kollégiumba, azóta Budapesten készülök. Illetve július közepén a paraatlétikai válogatottal Tatán edzőtáboroztunk – az is nagyon jól sikerült.

Ekler Luca július utolsó hétvégéjén versenyzett először: a Honvéd Kupán távolugrásban 5,87 méterrel egyéni csúcsot ért el.

– Nagy nap volt ez számomra, hiszen húsz (!) centiméterrel javítottam meg a két évvel ezelőtt elért legjobbamat. Ez „csak” egyéni csúcs, ugyanis az épek versenyén értem el, ezért nem vihető át a paraeredmények közé, tehát nem világcsúcs. De remélem, hogy ami késik, nem múlik, majd ott is lesz lehetőségem bizonyítani a jó formám.

Luca a további versenyprogramjáról elmondta, hogy egyelőre három biztos versennyel tudnak tervezni edzőjével, Szalma Lászlóval – szintén a normál mezőnyben. A hétvégén indul az atlétikai országos bajnokságon, rajthoz áll majd az U23-as ob-n és szeptember első hétvégéjén a csapatbajnokságon is. Egyelőre nincsenek paraversenyek. Idén augusztus 25-én kezdődtek volna a paralimpiai játékok Tokióban – egy egész évvel tolták el a rajtot.

– Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő év, meg tudják-e rendezni az olimpiát és a paralimpiát. De én ugyanúgy készülök, bármit is hallok, igyekszem minél optimistábbnak lenni; hogyha zöld utat kap a paralimpia, én készen álljak a rajtra.