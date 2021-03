Elkapta a listavezetőt a Körmend

Nagy küzdelemben az Egis Körmend nyerte a piros-fekete csapatok csatáját. A Rába-parti együttes mindent megtett azért, hogy győzelmet szerezzen a bajnoki éllovas Szolnoki Olajbányász ellen.

Ezt ne hagyja ki! Magyarázatot várnak arra, hogy Budapest miért nem lett fellobogózva március 15-én

Mindkét korábbi hiányzó, Durázi Krisztofer és Mócsán Bálint is ott volt az Egis Körmend keretében, de a kezdőötösben egyikük sem kapott helyet.

A mérkőzés első pontjait Taylor szerezte büntetőkből. A Szolnok kevésbé célzott jól, több mezőnykísérlete is kimaradt, Simons viszont hozott egy triplát a házigazdának. Ezután belemelegedett a Szolnok, Warner kezdett be ponterősen. Tapadtak egymásra a felek, egálközeli volt az eredmény. A beálló Juhos azonnal szerzett egy duplát Taylor mellett, de aztán jött egy tripla Ferencztől. Védekezésben aktív volt a Szolnok, de Thames is el tudott engedni egy távolit, sikerrel. Kőkemény csata folyt a pályán, minden labdáért meg kellett küzdeni. Az etap hajrájában a hazaiak koncentráltak jobban, így egy híján tíz pont volt az előnyük (23-14). A vendég messziről próbálkozott, de Pallai és Pongó is komolyan célt tévesztett. Büntetőkkel került közelebb az Olajbányász az első kisszünetre (23-17).

Taylor zsákolása nyitotta a második negyedet, a Szolnok Subotic duplának örülhetett. Ezután távolról szórt el pár labdát a szerb-montenegrói légiós, értelmetlenül. Közben Taylor kerek tízre alakította a különbséget (29-19). Ireland hárompontosával még tovább lépett a Körmend (32-19). A védekezés jól működött a Körmendnél. Akadozott viszont a vendégek játéka, de Rudner beszállt egy hármassal (36-28), azonnal aktuális lett a hazai időkérés. Németh játszott igen hasznosan, Thames pedig a mezőny legeredményesebbjeként vitte előre csapatát (43-30). Warner kosarával zárkózott valamelyest az Olaj a nagyszünetre (43-32).

Nehezen vették fel a ritmust a csapatok a második félidő elején. Két és fél perc eltelte után Mócsán triplájával került lendületbe a Körmend. Subotic is bevarrt egyet a túloldalon, majd Cakarun hozta tízen belülre a Szolnokot (49-40). Thames egyéni akciói továbbra is sikert hoztak a hazaiaknak. Nagy hőfokon égett a mérkőzés, most a Tisza-partiak figyeltek jobban, és védekezésben meg-meglepték a Körmendet. De a hazai együttes tartotta magát, és megőrizte előnyét a záró felvonásra (56-48).

Cakarun csökkentette a távolságot (56-52). Nagy menetben volt a szolnoki légiós. Szabálytalanságok szaggatták a játék menetét. Ireland nehéz helyzetben is pontos volt a triplavonaltól, de Cakarun is könnyen beejtett egy hármast az ellenfélnél (65-58). Egy másodperc nyugalma nem volt a körmendieknek, extra koncentráció kellett mindenkitől, hogy megmaradjon az előny (69-60). Subotic a hajrában sem engedett ki, triplája ismét nyílttá tette a találkozót (69-63). Taylor a legjobbkor mutatta meg ismét zsákolótudományát. Nem kis izgalmat hozott a végjáték: úgy tűnt, Ireland hárompontosa eldönti a találkozót. Egy percen belül a szolnokiaknak már nem sok esélye maradt, főleg úgy, hogy a körmendi büntetők felemás mérleggel, de beestek. A Körmend nyert az éllovas Szolnoki Olajbányász ellen, férfias küzdelemben, teljesen megérdemelten.