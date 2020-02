Elkezdődött a szombathelyi közgyűlés

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

9.50

Cserkészházról, projektzáróról és petícióról

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) az egykori Epcos területén megvalósult projekt zárórendezvényéről beszélt: a vívóakadémia, az asztalitenisz-csarnok átadására nem hívták meg dr. Puskás Tivadar volt polgármestert. Emlékeztetett: a Weöres Sándor Színház átadására dr. Puskás Tivadar meghívta dr. Ipkovich Györgyöt, sőt együtt avatták.

Arra is felhívta figyelmet, hogy a cserkészházat nem adták át. Azt mondta: sérelmezik, hogy nem adják vissza a jogos tulajdonosának az ingatlant, amit korábban politikai okok miatt tőlük elvettek.

Dr. Nemény András válaszában kiemelte: piaci alapon kell bérlőt találni a projektelőírás szerint. Szerinte hiba volt, hogy az elején nem kapták meg a cserkészek az ingatlant.

Illés Károly reflektált: piaci alapon adják oda a cserkészeknek, és erre a költségvetésben különítsenek el pénzt. 900 cserkész van a térségben.

Dr. Horváth Attila alpolgármester is hozzászólt: a polgármester utasítása az volt, hogy tartozik a város a cserkészeknek annyival, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. A vívók 50 millió forintot, az asztalitenisz szövetség 50 millió forintot hozott, ehhez jön az önkormányzati forrás. A cserkészek nem hoztak támogatást. Nem jó az üzenet, ha ezek után kapnának ugyanannyi támogatást a cserkészek, mint azok, akik hoztak forrást.

Ágh Ernő képviselő (Fidesz-KDNP) békésebb témával jött: Petőfi-telepról megkeresték: korábbi fiókkönyvtár megszűnt, a helyiségeket még nem értékesítették.A sportegyesülettel együttműködve töltenék meg élettel a templom melletti épületet. Felvetette egy lengyel testvérvárosi kapcsolat megkötését is.

Dr. Nemény András utóbbira úgy reagált: szerepel terveik között. A másik témában azt mondta: bizottsági döntések után kerüljön ez a napirend a közgyűlés elé.

Dr. Kecskés László képviselő (Fidesz-KDNP) a Szent László király utcai komplexum átadásához sem dr. Puskás Tivadart, sem Illés Károly korábbi alpolgármestert, sem pedig őt, mint a körzet képviselőjét sem hívták meg az átadásra. Hasonló gondokat vet fel: február 5-6-án egészségügyi témában egyeztetett a városvezetés. Az egészségügyi bizottság elnökeként ezekre sem kapott meghívást. Kérné: a jövőben az egészségügyi témában hozott döntésekben Prof. dr. Nagy Lajost, a Markusovszky kórház főigazgatóját is kihagyták, valamint a tisztifőorvost is, aki majd vizsgálni fogja, hogy alkalmas lesz-e a hely az orvosi ügyelet működtetésére.

Dr. Nemény András a Szent László király utcai projektzárón ő sem volt ott, és a baloldali képviselők sem. Egyedül alpolgármester volt jelen. Az életpályamodell kapcsán kiemelte: az egészségügyi bizottságban egyhangúlag fogadták el. Az életpályamodellnek köszönhetően elkezdtek jelentkezni emberek.

Dr. Kecskés László kérdezi: renddben találja-e, hogy egy szakmai témában a szakmai bizottságot kihagyja a városvezetés?

Dr. Nemény András szerint a bizottsági ülésen változtathattak volna, és még a közgyűlésen is. Megkérdezték a háziorvosokat. Ez került a bizottság elé.

Koczka Tibor (Pro Savaria) arról beszélt, hogy az Epcos területén megvalósult beruházás igazi sikertörténet volt, mégis most mindenki arról beszél, miért nem volt ott. Szerinte fontos, hogy egy egykori rozsdaövezetet megújítottak, funkcióval töltöttek meg. A spotágfejlesztési alapból a vívók és az asztaliteniszezők tudtak forrást hozni a beruházáshoz. A cserkészek nem tudtak forrást beletenni. Szerinte a cserkészek is beköltözhettek volna, ha a beruházásban aktívan részt vesznek. Megtudtuk azt is, hogy őt meghívták a projektzáróra.

Dr. Nemény András polgármester hozzátette: a cserkészház beruházása 200 millió forintba került.

Németh Ákos képviselő (LMP) Székely Nemzeti Tanács petíciójának támogatására biztatott. Horváth Gábor képviselővel közösen nyújtottak be közös határozati javaslatot.

Illés Károly ismét a cserkészházról beszél: hangsúlyozta Hende Csaba országgyűlési képviselő segítő közreműködését. Hozzátette: 2 milliárd forint adókedvezményt kapott az Epcos, ezért tudott átköltözni a cég. Emellett jelentős uniós forrásból valósulhatott meg a beruházás.

Dr. Nemény András emlékeztetett: TOP programból valósulhatott meg, így Illés Károly akár az EU-nak is megköszönhette volna a támogatást.

Horváth Gábor is a Székely Nemzeti Tanács petíciójáról beszélt.

9.20

Dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere a február 27-i közgyűlés elején bejelentette, hogy a költségvetésben 50 millió forintot különít el a koronavírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra.

„Ha bármilyen szükséges intézkedésnek helyt kell adni, akkor mi ennek helyt tudjunk adni” – hangzott el a közgyűlésen.

Folyamatosan tájékoztatunk: ha a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatosan bármilyen változás áll be, vagy új információ érkezik, azonnal közvetítjük a lakosságnak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében:

06-80-277-455

06-80-277-456 -írta szerkesztőségünknek elküldött közleményében Kéner Balázs kommunikációs vezető.

9.15

Költségvetési rendelettervezet, vagyongazdálkodási terv és igazgatói pályázat is szerepel a mai napirenden.

A közgyűlés elején dr. Nemény András emlékezett a napokban elhunyt Horváth Györgyre, korábbi önkormányzati képviselőre, az MMIK egykori igazgatójára, népművelőjére, a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület elnökére. A képviselők egyperces néma felállással tisztelegtek emléke előtt.

A Pro Savaria Egyesület új képviselője eskütételével kezdődött a mai közgyűlés. Lapunk több, mint egy hónapja írta meg, hogy miután Molnár Miklósnak összeférhetetlenség miatt le kellett mondania képviselői mandátumáról, nem a Pro Savaria Egyesület listáján második helyen szereplő Balassa Péter, hanem Koczka Tibor fog helyet foglalni a szombathelyi közgyűlésben.

A polgármester a koronavírussal kapcsolatban hangsúlyozta: fontos a lakosság megfelelő tájékoztatása, a szombathely.hu oldalon elérhető az a link,

Arra is felkészültek, hogy ha bármilyen helyzet áll elő, arra azonnal tudjanak reagálni. Egyben javasolni fogja a költségvetésben erre a célra 50 millió forintot különítsenek el. Természetesen együttműködnek a helyi és kormányzati szereplőkkel is az ügyben, ha kell.

És már meg is szavazták a napirendet A Fidesz-KDNP képviselőinek tartózkodása mellett elfogadták.

