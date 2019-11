Falugondnokok a testületben: így könnyebb a képviselet

Az idei önkormányzati választásokon minden korábbinál több falugondnok került be településének képviselő-­testületébe. Akadt, akit polgármesternek is megválasztottak. Néhány érintettet a kettős szerepben rejlő lehetőségekről kérdeztünk.

A 32 éves tömördi Mátyás Gábor már a falugondnoki képzésen kitűnt érdeklődésével, szorgalmával. Októbertől a falu képviselő-testületében is helyet kapott.

– Jó munkakapcsolatban vagyunk Tömörd polgármesterével, Kollárits Gáborral, korábban is előfordult, hogy kikérte a véleményemet – mondja a falu mindenese. – Általában a testületi üléseken is részt vettem, most annyi a különbség, hogy szavazati joggal is rendelkezem, nagyobb súlya van a szavamnak. Így hatékonyabban tudom betölteni a közvetítő szerepét, testület elé vinni a lakosságtól hallott panaszokat, javaslatokat.

Gábor egyébként nagyon hasznosnak értékeli a falugondnoki képzést: a problémamegoldó készséget javító szupervízióból és elsősegélynyújtásból akár még többet is tanult volna. Képviselőként elsődleges feladatának azt tartja, hogy egyesület létrehozásával, változatos programokkal jobban összekovácsolja a Tömörddel kapcsolatot tartó, innen elkerült diákokat és fiatal felnőtteket.

Mező Gábor, a megye legifjabb polgármestere falugondnokként nyerte el a faluvezetői posztot Sorkikápolnán. Praktikusnak tartja ezt a kettősséget, mert így, társadalmi megbízatású polgármesterként a főállása is a hivatalhoz köti.

– Amikor falugondnokként elkezdtem dolgozni, nem gondoltam volna, hogy valaha is polgármester leszek – magyarázza a helyzetet. – Aztán a lakosság kezdte el mondogatni, hogy induljak, hiszen úgyis mindennel engem „nyaggatnak”. Az idős emberek tartottak attól is, hogy ha más lesz a faluvezető, talán új pályázatot írnak ki a posztomra, és falugondnokként is elveszítenek. A korábbi, idős polgármester számára már megterhelő volt ez a munka, támogatta az indulásomat. Sokan eljöttek voksolni, 77,45 százalékos részvétel mellett a szavazatok 61 százalékát rám adták.

Mező Gábor úgy gondolja, továbbra is az időhöz kötött falugondnoki feladatok élveznek majd elsőbbséget, ám ha arra lesz szükség, akkor meg polgármesterként jár el. Fiatal, tettre kész testülettel kezdi a munkát, nagy súlyt akar fektetni a szociális ellátásra, közétkeztetésre. Azt tervezi, hogy minél előbb Sorkikápolnára költözik a szomszéd településről.

A hegyháthodászi Zsoldos Kálmán 16 éve falugondnok, a kis zsákfaluban a beteg­szállítás, a gyógyszerek kiváltása mellett még a napi bevásárlás is az ő gondja. Emellett már a második képviselői ciklusát kezdi. Jók a tapasztalatai: mivel napi kapcsolatban áll az emberekkel, neki mondják el a problémáikat, amiket aztán testületi tagként könnyebben tud továbbítani a döntéshozókhoz.