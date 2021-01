Formálódik a jáki lélek, odafigyelnek az arculatra

A kuriózumértékű szakrális emlékek helyreállítására, a falu lelkének ápolására fordítanak gondot Jákon, derült ki V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos tájékoztatójából csütörtökön a polgármesteri hivatalban.

Ják életében fordulat van, amelyet nem csupán az inf­rastrukturális beruházások je­leznek – az egyházmegye renoválja a templomot, az önkormányzat pályázati pénzből harmincmillió forintot fordít utakra, ugyanennyit ravatalozóra –, hanem a Hungarikum Bizottság, az Agrárminisztérium támogatásával felújítják a szakrális emlékeket. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte:

– Mindig azokat a karakterelemeket keressük, amelyeknek meghatározó szerepük lehet az identitásképzésben. A jáki templom mindenkit lenyűgöz, mellette a figyelmes látogató azt is észreveszi, hogy kisebb, rendkívül értékes szakrális építmények is vannak a faluban, köztük olyanok, amelyek sehol máshol nincsenek. Örülök, hogy az új vezetés tudatos tervezéssel és építkezéssel figyelmet fordít a saját arculatra, a „jáki lélek” ápolására, amely sokáig hiányzott a faluból. A népi vallásosságnak itt komoly megnyilvánulásai vannak – mennyiségileg is –, ennyi nincs máshol.

– Tavaly polgármesteri határozattal létrehoztam a helyi értéktár bizottságot, ezt később a képviselő-testület is megerősítette. Jákon is megkezdődött a nemzeti értékek azonosításával, a helyi gyűjtemény létrehozásával összefüggő értéktári munka. Ezzel régi kötelességének tett eleget az önkormányzat, mert ezeréves magyar történelemmel, nyolcszáz éves kőkatedrálissal rendelkező, patinás vasi településként felelősségünk és feladatunk a helyi települési értékek teljes körű felkutatása és megőrzése – mondta dr. Tóth Ernő polgármester, és bemutatta a szakrális kis építményeket, melyeket Révay Ferenc főépítész foglalt össze rendkívül igényes módon egy impozáns, fotódokumentációs településképi arculati kézikönyvben.

A szakrális emlékek közül négy úgynevezett képszék (építménybe foglalt szentkép) és tizenkét útszéli kereszt vagy szentábrázolás. Ezeket 4,437 millió forintból újítják fel, beleértve a temetőbeli Szent Patrik- és Szent Lénárd-kápolnát is, megoldják a csapadékvíz elvezetését. További hatszázezer forintból készülnek totem jellegű szobrok a temetőhöz vezető ösvényen, amelyeket Kovács Gábor farag az ottmaradt facsonkokból.

A polgármester hangsúlyozta: a települési értéktárba vétel után elkezdődött a helyi értékkel kapcsolatos aktív munka, a pályázatuknak, amellyel a támogatást elnyerték, „A jáki lélek” címet adták, mert ez egyben olyan, mint egy fohász. Rekonstrukciója miatt a templom zárva van, és valószínűleg 2022 tavaszáig nem is nyílik meg. Ezért is fontos az egyéb települési szakrális emlékek gondozása. A jáki temetőben lévő kápolna háromszáz éves, Szent Patrik tiszteletének egyedüli magyarországi emléke. Napjainkban a szakrális értékét megerősíti, hogy eredetileg fogadalmi kápolnának építették a dögvész (járvány) elkerülése érdekében, és csak ezután vették körbe sírhelyek. Mivel már a falunknak is van áldozata a koronavírus-járvány miatt, a kápolna szimbolikus jelentősége felerősödött.

Kevy Albert, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke javasolta, hogy készítsenek egy többnyelvű, bárki számára letölthető mobilalkalmazást, amely a jáki szakrális emlékeket virtuális sétaként is összeköti.

Kiemelt képünkön: Kevy Albert, dr. Tóth Ernő és V. Németh Zsolt egy út menti „képszéknél”, amely az épített örökség része