Győztes mosolyok – A lapunkban megjelent hatvan fotóra szavazhattak

Lezárult Gyermekmosoly pályázatunk második fordulója, amelyben a lapunkban megjelent hatvan gyermekfotóra lehetett szavazni. Az első helyezetteknek pénteken adta át az ajándékcsomagokat Lőrincz-Farkas Eszter, a Vas Népe főszerkesztője.

A több mint hétezer beküldött szavazólap összesítése alapján a 0–3 éves korcsoportban első helyen a hároméves sitkei Germán Dorina Lilla, a második helyen az egyéves molnaszecsődi Kántor Milán, a harmadik helyen pedig a 18 hónapos vönöcki Illés Eliza végzett. A 4–6 évesek mezőnyében az első Dóczi Nimród lett, aki ötéves és Simaságon lakik, második az ugyancsak simasági ötéves Major Balázs, harmadik pedig a hatéves nagy­geresdi Könczöl János lett.

A szépséges gyerekek közül a bájos Elizáról megtudtuk, hogy első gyermeke szüleinek, már most nagyon szereti a könyveket, és ezért örült az ajándéknak. Kántor Milánnal szerencséje volt a szüleinek a nevezésnél, mert a kisfiú szeret pózolni, mindig mosolyog. Szülei jövőre is szeretnék majd megmutatni kisfiuk akkori mosolyát az olvasóknak. Az első helyezett Germán Dorina anyukájával együtt pirosba öltözött. Szülei már egyéves kora óta szeretik kislányos rucikba bújtatni a szőke leánykát. A tavalyi pályázaton és az idei online megmérettetésen is az első harminc közé került Dorina fotója, most pedig nem hiába özönlöttek a szavazatok a szomszédos településekről is, sikerült a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állnia. Neki szurkolt a dédi és a mama is, akikkel misére szokott járni, és minden bizonnyal a három hónapos kis öcsi is ott volt vele lélekben.

A 3–6 évesek díjain három délceg fiatalember osztozott. A képzeletbeli bronz­érem Janó nyakába került, aki már első osztályba jár, be nem áll a szája, és nagyon szereti, ha fényképezik. Már tud olvasni, szeret focizni, számító­gépezni és néha verekedni is. A két első helyezett ugyan­abból a faluból és egyazon óvodából került ki, de szüleik szerint nem volt köztük vérre menő játszma. Balázsnak ráadásul a hároméves kis tesója is pályázott a legszebb babamosolyért, jövőre már egy mezőnyben indulnak. A mosolygós nagyfiú mindenhol jól érzi magát, csak ne kelljen megszólalni. Az első helyezett Nimróddal a nagy tesó és a mama is eljött, mivel indultak óriáskerekezni. Nimród zsivány mosolya tavaly a második helyhez volt elég, most aranyat ért. Hogyan tovább? Ő szívesen jönne jövőre is, apa óvatosabb: a csúcson kell abbahagyni. Ami biztos: a foci, a biciklizés, a barát­kozás Roki és Héra kutyával, no meg szeptembertől az iskola.

