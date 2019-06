Így kerüljük el a kiskertbaleseteket – A szakember tanácsai

Megszaporodtak június utolsó napjaiban a gyümölcsszedés közben keletkezett balesetek. Nem árt, ha jobban odafigyelünk a szüretelésnél, és inkább megelőzzük a bajt.

A fák nyesési időszaka mellett elsősorban a cseresznye és a meggy szedésének idején szaporodnak meg a kiskerti balesetek – tudtuk meg Köcse Tamás vezető mentőtiszttől. (Egyébként a szakirodalom is megemlékezik róla, hogy a meggy különösen törékeny fajta, például ezért is nem megoldható a gépi szüretelése.)

Telefon

– Ha ilyen munkát végzünk, mindenképpen biztonságosabb, ha nem egyedül vagyunk. Egy bekövetkező baleset esetén a társ (egyben szemtanú) a mentésirányító szakemberek telefonon adott tanácsai alapján meg tudja kezdeni az elsősegélynyújtást. A létrát és magunkat is megfelelően rögzítsük, ha kell, kössük ki – tanácsolja a szakember.

Biztonsági kockázat

– Ha mégis megtörténik a baj, és leesik valaki, először mérjük fel a további biztonsági kockázatot: nem esik-e ránk a fenn maradt kosár, szerszám, nem dől-e ránk a létra. Ha biztonságos a helyszín, tisztázzuk, eszméleténél van-e a sérült. Felesleges és veszélyes is lehet azonnal mozgatni, felállítani. Ha éber állapotban van, kérdezzünk rá, mije fáj. Ha erős vérzést tapasztalunk, összehajtogatott ruhadarabbal, direkt nyomással állítsuk meg a vérzést.

Sérülés

Magasból leesésnél mindig gondoljunk gerinc- vagy medencesérülésre. Itt csak abban az esetben szabad mozgatni, ha hanyatt fekve hányni kezd. Ilyenkor a nyak-fej-gerinc egyenesben tartása mellett muszáj elfordítani a sérültet, nehogy megfulladjon. Súlyosabb fájdalom, mozgási képtelenség esetén tartsuk a talált helyzetben, és hívjuk a mentőket.

A szakszerű ellátásnak általában az első mozzanata a légutak védelme, az eszközös rögzítések, a fájdalomcsillapítás és az elveszett vér pótlása – tette hozzá a mentő szakember.

Kiskertek

Ellátogattunk a Szombathely környéki kiskertekbe is, hogy rákérdezzünk, valóban tapasztalták-e, hogy átlagon felül törékeny a cseresznye- és meggyfa. Molnár Lajos kiskerttulajdonost éppen szüretelés közben találtuk, aki úgy vélekedik: mindegyik gyümölcsfa törékeny, ha az ember nem eléggé körültekintően készül neki a szüretelésnek.

A gyümölcsfák esetében gyakori, hogy a gazdák úgy metszik meg a fákat, hogy az ágak szellősen álljanak, a termés pedig sokszor a korona tetején, a vékonyabb ágakon is mutatkozik. Ő például egy olyan létrát használ segédeszközként, amely kettős létraként és a fának támasztva is használható. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a létrát mindig stabilan, a megfelelő vastagságú ághoz támasszuk, lehetőleg közel az elágazáshoz. A vékonyabb ág gyenge, esetleg el is száradt, könnyen letörhet a létra és az ember súlya alatt. Talán mondani se kell, hogy se fára, se létrára ne másszunk papucsban, legfeljebb jól zárható szandálban vagy csúszásmentes sportcipőben.

A kiskertesek tapasztalata az is, hogy a fáról leeső munkás súlyosabb sérülését nemritkán valami keményebb tárgy okozza, amelyre ráesik. Ne hagyjunk ott a szüretelő személy alatt ládát, vödröt, nagyobb szerszámot, főleg ne vasvillát vagy gereblyét! Ha gyü­mölcs­szedés közben félrehúztuk az ágakat, további veszély lehet azok szembe csapódása.

Munkaügyi és munkavédelmi osztály

Megkérdeztük a kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi osztályát is, vannak-e olyan munkavédelmi szabályok, amelyeket magánemberként is érdemes betartani. A Mezőgazdasági biztonsági szabályzatban azt olvashatjuk, hogy gyümölcsszedéshez, metszéshez és sebkezeléshez – két méter magasság feletti munkavégzéshez – megfelelően szilárd, biztonságos állású segédeszközt (létra, zsámoly, szedőállvány, szedőszán stb.) kell használni. Alapvetően a metszést tekintik bal­eset­ve­szé­lyesebb műveletnek, mivel itt a metszőolló, a fűrész szabályszerű kezeléséről is szólni kell. A szabályzat arra hívja fel a figyelmet, hogy az eszközöket jó állapotban kell tartani, és az egyágú létrát biztonságosan kell a fához támasztani. Megszívlelendő tanács, hogy sáros időben nem ajánlatos fára mászni, és hogy figyelembe kell venni a szélhatás várható veszélyeit is.