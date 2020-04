Pedagógiai szakszolgálat: online kapcsolatban, heti rendszerességgel folytatódik a munka

A koronavírus-járvány miatt március 16-a óta nem fogadhatnak tanulókat a pedagógiai szakszolgálatok. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének igazgatóját arról kérdeztük, hogyan tudják folytatni a munkát a rendkívüli helyzetben.

– A járványügyi előírásoknak megfelelően a közvetlen személyes kapcsolatot igénylő foglalkozások szünetelnek. Kidolgoztuk azonban, hogy miként lehetne mégis folytatni vagy legalább szinten tartani a megkezdett folyamatokat. Első körben telefonon, e-mailben megkerestük a családokat, igénylik-e, tudnák-e más csatornákat igénybe véve tartani a kapcsolatot. Sokan adtak pozitív választ, így kidolgoztuk a használható módszereket – mondja Vidonyiné Sólymos Rita.

Kétféle lehetőség kínálkozik: egyrészt, mivel ezt bizonyos ellátások lehetővé teszik, az iskolai oktatáshoz hasonlóan digitális anyagokkal, online kapcsolatban heti rendszerességgel folytatódik a munka. Különböző csatornákon (Messenger, videómegosztó portál, chat, e-mail) osztják meg az új készségfejlesztő tananyagot, majd ellen­őrzik.

A Micimackó Óvodában működik a szakszolgálat korai fejlesztése, az óvoda zárva van, de kollégái ott is tudnak segíteni: videófelvételeken mutatják be (például egy mackó segítségével), hogyan érdemes addig is tornásztatni a kisbabát. Otthon játszható feladatokat küldenek minden hétre, és tartják a szülőkkel a kapcsolatot, mindig figyelve a visszajelzésekre.

– Szerencsére a családok nagy része megfelelő eszköz birtokában van, hiszen ezek többségéhez elég az okostelefon. Így a logopédia, a korai és a nevelési tanácsadáson belüli fejlesztések megoldhatónak látszanak. Tudunk gyakorlatokat megosztani a gyógytestnevelés témájában is. Kissé nehézkesebb a pszichoterápiás ellátás, hiszen itt a személyes találkozások kevéssé pótolhatók. A videócsatornák használata ezen a területen nem az ideális megoldás, néhány esetben írásban tartható az együttműködés.

Az igazgató szerint így született meg a másik ellátási forma, amelyet „KARANTEAM” néven juttatnak el az érintettekhez vagy a potenciálisan érintettekhez. Ez kifejezetten tanácsadási forma, amelyre nagy szükség van, előreláthatóan lesz is, hiszen a bezártság, a szociális kapcsolatok szűkülése könnyen okozhat frusztrációt. Erre a tevékenységre létrehoztak egy külön e-mail-címet, amelyet az iskolai és óvodai intézményvezetők segítségével a családok számára elérhetővé tettek. Ennek útján szakembereik – pszichológusok, gyógypedagógusok és logopédusok, esetleg gyógytornász vagy éppen gyógytestnevelő – igénybe vehetők konzultációra. Arra kérik a hozzájuk fordulókat, minél pontosabban írják körül a felmerülő nehézségeket. Vidonyiné Sólymos Rita azt még kiemeli: ebben a szolgáltatási formában is érvényes a titoktartási kötelezettség, használják hát bátran. Ezenkívül honlapjukon szakmai anyagokat tesznek közzé.

A logopédiai ellátásra jellemző a videókapcsolaton keresztül vezetett óra, amelyet a gyerekek nagyon élveznek.

Némethné Mester Anett kislánya, Virág hatéves, tavaly szeptemberben kezdték a logopédiát, most online oktatásban folytatják – Virág a tablet előtt ül, hetente Messengeren hívják fel a logopédust. A gyakorlásnak ugyanaz a menete, mintha személyesen találkoznának. A nevelési tanácsadás körében is hasonlóan történnek a fejlesztések, itt a nagymozgás és a finommozgás kiemelt hangsúlyt kap, leginkább videófelvételekkel dolgoznak.

Schimmer-Pál Réka kislánya, Eszter zeneovis foglalkozásra és fejlesztésre is jár. Az előbbinél klasszikuszene-részleteket hallgatnak meg, tegnap éppen Bachot. Eszter először fekve, becsukott szemmel koncentrált, majd eltáncolta a darabot, azután lefestette. Az utóbbinál játékos feladatokat oldanak meg, ezeket mozgással kapcsolják össze.

Sajátos és szokatlan helyzetbe kerültek a családok. Találjuk meg ebben a nehéz helyzetben a jót! Ne felejtsük, hogy mindig erre vártunk: legyen együtt a család! Élvezzük hát a gyerekeinkkel töltött időt! Tegyük tartalmassá idős szüleinkkel az együtt töltött heteket! Sok régi történetet nem ismerünk, amely most gazdagabbá teheti a családi krónikát, mélyítheti a kapcsolatokat, amelyből aztán a gyerekeink is építkezhetnek. Ne feledjük: rajtunk múlik, mit élünk meg, hogyan tudjuk pozitív tartalommal megélni ezt a nehéz helyzetet – emlékeztetett Vidonyiné Sólymos Rita.