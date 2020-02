Impro Fesztivál a világ közepén – Farsangi rögtönzések Vasváron

Egyre fiatalodik a résztvevők korosztálya a regionális Impro Fesztiválon, amit a Nagy Gáspár Művelődési Központban rendeznek meg évente, innen lehet továbbjutni az országos rendezvényre. Idén főleg középiskolások voltak jelen.

Az improvizációs játékokra épülő fesztivált Lengyel Pál rendező indította el anno, eredetileg felnőttekre kitalálva. A cél a játékosság volt, a játék öröme volt mérvadó – ez nem változott, de a hagyományt más módon tartják életben. A korábbi években negyven év volt az átlagéletkor, most főleg tizenévesek jönnek. A középiskolások mellett megjelentek az általános iskolások is. Régebben a zsűri pontozott, most szöveges értékeléseket, jobbára dicsérő szavakat mond, hogy a gyerekek ne kedvetlenedjenek el, ne a vetélkedés lázában égjenek, hanem játsszanak önfeledten. Az új koncepció új élményeket adott a résztvevőknek: a nyílt pontozás helyett választott pozitív visszajelzések egyben útmutatásul is szolgáltak.

A játékmester Lázár Péter idén öt játékkal készült: egy térben, egy időben játszandó szöveges feladatok voltak, azzal a kitétellel, hogy mindenki embert alakítson, ne legyen szék vagy kutya vagy fa. Az Impro Fesztiválon szokásos a humort is előtérbe helyezni, hiszen a rögtönzések csattanókra játszanak, de Lázár Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy „szeretünk nevetni, de nem feltétlenül; nem baj, ha mélysége van a játéknak”.

A különleges jelentéssel felruházható sárga zászló adta feladat, amiben énekelni is kellett, lázas megbeszélésekre inspirálta a csoportokat, érdekes, az átlagéletkorból adódóan meglepő tartalmú jelenetek születtek. Volt tüntetés lelkes zászlóvivővel, iskolai záróünnepély unatkozó zászlótartókkal és zengzetes beszédében el-elnémított igazgatóval, csa­pat­zászlót választó örsi gyűlés, katonai menetelés ábrándos szemű lányokkal, bikaviadal legyőzött torreádorral.

A feladatokban adott megszorítások arra tanítanak, hogyan lehet magunk állította korlátok között, gúzsba kötve táncolni. A rögtönzés mindig „forró” helyzeteket teremt, és érezhető volt a játékba való „belemelegedés”, amit a nevetés sok izmot mozgató háttérmunkája is sarkallt. Elhangzott Lázár Péter felolvasásában Reményik Sándor Zászlószentelés című verse, amely a gyűlöletnél is erősebb szeretetet tűzi zászlajára. Ezt a békességet kívánta a játékmester a fesztivál résztvevőinek a következő évekre.

Aztán a csapatok állóképeket komponáltak, amelyekből hiányzott a kulcsszereplő, és egy másik csapat tagjának kellett beleállni a megfelelő helyre, kitalálva, mit ábrázol a kép. Láttunk paparazzo által fotózott szerelmes párt; pár mellé beálló angyalt vagy gyertyatartót, ahol a féltékeny férj is megjelenhetett volna; szülést, amit egyes gyerekek hurkatöltésnek láttak; volt esküvő, ami lehetett volna temetés is. Ilyenkor tűnt ki a fesztivál résztvevőinek életkora: a tapasztalat, a megéltség hiánya miatt nem ismertek fel helyzeteket, vagy ha mégis, nem mertek beleállni, felvállalni a benne adódó szerepet, nem tudva, nem akarva azonosulni vele. Tud-e egy tinédzser éppen szülő nőt alakítani a színpadi deszkákon más tinédzserek jelenlétében? Be tudják-e mérni azt az igazságot, hogy egy esküvő a leány temetése egyben? A színpadon is akkor érezzük jól magunkat, ha valaki más bőrében, a felveendő szerepben is; az azonosulás nem mindig lehetséges.

Izgalmas jelenetek születtek az „Ennek még meglesz a böjtje” csattanóra: koncentrációs tábor őre főbe lőtte magát, perre ment a kerítésen átlógó ágat lefűrészelő szomszéd, kiderült, milyen nehéz bemutatni a szülőknek egy udvarlót, és milyen könnyen lesz gyilkossá egy tolvaj, ha pánikba esik. A csapatok erős atmoszférát és nagyon ügyes színházi pillanatokat teremtettek, amelyekből az egyéni teljesítmények is kivillantak. A résztvevők mindegyike rendkívüli érzékenységgel állt az improvizációkhoz, sokkal mélyebben és magasabban a színház szórakozás-szórakoztatásszintű értelmezésénél.

Egy további játékban bábok voltak a vendégszereplők: hogyan öntünk lelket egy tárgyba? A jelenetekben a bábok az élőszereplők őrangyalai voltak, sorsfordító találkozásokban jelentek meg. Mit súg az angyal? – egész kicsi korunktól érezzük, hogy valakivel szóba álljunk-e vagy ne, valamit megtegyünk-e vagy ne, segít-e nekünk ebben valaki. Mi van, ha mindegyikünknek van őrangyala? Ők csak hozzánk beszélnek vagy egymás közt is kommunikálnak? Összefognak-e értünk, ha valamiről komolyabban meg akarnak győzni? E feladat során a gyerekek szellemessége szó szerint az egekbe szárnyalt, olyan színházi magokat ültettek el, amelyek bármelyikéből tét-élethelyzetek születtek, nagy drámák lehetnének belőlük.

Az utolsó feladatban azt játszották, hogy Vasvár a világ közepe – riportok, interjúk készültek a kitalált helyi szenzációkról. A kiadott díjak pillanatnyi helyzetet jeleztek: itt és most melyik csapat milyen formában volt.

Az első három helyezés nagykanizsai csapatok között oszlott meg: Harlekino-díjat kapott a Hamm-Lett és Volt csapat, Brighella-díjat az ImproZaik, Pulcinella-díjat a Csaj Kommandó. Őket delegálták az országos fesztiválra is.