Lakatosné Horváth Katalin jósnővel fürkésztük a bolygókat és a csillagállást

A naptári év végével az asztrológiainak még nincs vége. 2019 a Merkúr éve volt, így a március 20-áig telő napjainkat még ez a bolygó uralja. Ha szilveszter, muszáj fürkészni a jövőt – mi jósnőhöz fordultunk.

Lakatosné Horváth Katalin jósnő azt mondja: a Merkúr a kommunikációt és a kereskedelmet segíti, míg az őt március 21-étől váltó Hold tömegeket érintő eseményeket és változásokat – sztrájk, katasztrófák – fog hozni. Ezek nem kizárólagosan negatívak: a Hold segít elengedni dolgokat, amelyekhez ok nélkül ragaszkodunk. 2020 egyébként is rengeteg változást hoz, hiszen a Hold egy gyorsan járó bolygó, hatalmas erővel is bír – képes megmozgatni a tengereket, így életünkre is óriási hatással lesz. 2021. március 20-áig a Hold lesz az uralkodó bolygó, a változások addig gyorsan fognak történni.

Jövőre a családoké és a nőké lesz a főszerep. Előbbiek életében előfordulhatnak viharok, de ezek minden esetben tisztulást fognak hozni. A Jupiter december másodikáig Magyarország jegyében, a Nyilasban volt. Bár már átment a Bakba, mégis erősíti a hitünket. A Kosok nehéz évet zárhatnak. A Mars azonban – ahogy körbejárja a jegyet – ellátja azt kellő energiával ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. A Bikák törekedjenek a türelemre – javasolja a jósnő. Az Uránusz most ebben a jegyben jár. Megmutatja, hogyan viszonyulunk az új dolgokhoz, de ez a boka bolygója is. Ha megbotlunk, rossz úton járunk.

Az Ikreknek a Merkúr a bolygója, ami azt jelenti, hogy a kommunikációban, a kereskedelemben a jegy szülötte sikerrel jár. A Rák ura a Hold, így fontos év vár a rákra. Változást hoz: megtanítja jól bánni az érzelmeivel, növeli benne a szeretet. Az Oroszlán a fej jegye. A nemrégiben Indiában látott napfogyatkozás pedig azt súgja: fejek fognak hullani. A Szűz szorgalmas jegy, aggódás jellemzi. 2020-ban törekedjen arra, hogy ezt csökkentse, és apránként oldja meg a dolgait. A Mérleg mindig egyensúlyra törekszik. Ha a Mérleg Vénusza és a Hold jó viszonyban van, jóllétet hoz a nőknek. Boldogságra, gyermekáldásra számíthatnak. A Skorpiónak az elmúlt évben sok nehézséggel kellett szembenéznie.

A Mars és a Plútó az uralkodó bolygója, utóbbit a nehézségek elsöprése jellemzi. A jegy szülötte kezdheti újból az építkezést, főnixmadárként támad fel. A Bak kitüntetett helyzetben lesz. Sok bolygó jár a jegyben, melyek kavarodást fognak okozni: jót és rosszat egyaránt. A Holdja sorsfordító bolygókkal fog találkozni: lehetőséget kap, hogy változtasson az életén, a változás pedig minden esetben pozitív lesz. A Vízöntő igazi különc. Amikor az év a jegy időszakába ér, sajnos kevésbé fogjuk tolerálni a másságot. A Halak uralkodója a Jupiter, a Bakban lesz. Így a jövő év számára is bőséget hoz, ha felelősségteljesen gondolja át döntéseit. Persze tegyük hozzá: felelősen gondolkodni senkinek nem árt.