Már a hosszú hétvégét megelőzően is csúcsra járatták a vasi fürdőhelyeket

A hosszú hétvége nemcsak a temetőjárásra, de a pihenésre is alkalmat adott, sokan töltötték fürdőkben és ahhoz kapcsolódó szállodákban, kempingben a szabadidejüket.

Celldömölkön már az őszi szünet elejétől telt ház volt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben; amint Lóránt Gábor igazgatótól megtudtuk, a napi látogatószám közel 900 fő volt: napi 580 fürdőbelépőt adtak el, és legalább 300 vendég jött át a szállodából is, ahonnan szabad átjárás van.

A JUFA Vulkán Fürdő Resort igazgatója, Klára Ágnes elmondta, hogy náluk már október 23-tól telt házzal üzemelt a szálloda és a kemping is, a hozott lakókocsik mellett mind a huszonhárom, idén telepített 4-6 fős mobil ház is tele volt.

– Sokan kalkuláltak úgy a szabadságukkal, hogy október 23-tól a mostani hosszú hétvégéig terveztek. Az időszakba beleesett a 26-i ausztriai és a 28-i cseh állami ünnep is. A három nemzeti ünnephez kapcsolódott időben a magyarországi őszi szünet és a halottak napi hosszú hétvége. Ez nekünk napi 400 vendéget jelentett . A csehek, szlovákok, osztrákok, magyarok között sok a visszajáró, sok ismerős arcot látok. Mindennap ott vagyok, a törzsvendégekkel kiemelten foglalkozom – mondta az igazgatónő.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a büki gyógy- és élményfürdőről szólva Stefánich Andrea kereskedelmi igazgató. Már október 23-án kiemelt szaunaprogramokkal várták a vendégeket, felkészültek a megemelkedő látogatószámra, amely onnantól kezdve folyamatosan jellemző volt. Meghatározta ezt az osztrák és a cseh nemzeti ünnep, illetve a magyar őszi szünet s a mostani hosszú hétvége is. Több mint 45 ezer vendég volt, a kiemelt napokon akár ötezer fürdőzővel, ami a nyári forgalommal vetekszik. Az enyhe őszi időben a kempingnek is nagy forgalma volt, onnan is sokan jöttek át, számukra korlátlan a belépés.

A gyerekeket az őszi szünetben csúszdaversennyel, aqua­dance, streching és akvafitnesz­programokkal várták. Napi nyolc szaunaszeánszot tartottak, a korlátozott kapacitás miatt többször ki kellett tenni a „megtelt” táblát. A szeánszokat előzetes regisztrációhoz kötötték, hogy ne érje kellemetlenség az érdeklődőket. A magas látogatottságot a megújult medical wellness programok is befolyásolták: óriási az érdeklődés a csontsűrűség-vizsgálat iránt a magyarok és a külföldiek körében is.

Ezenkívül sokan éltek az itt elérhető egyedülálló, csontritkulásra szakosodott kezelésekkel: volt, aki célszerűen beépítette a szabadságtervébe, volt, aki itt talált rá a lehetőségre, és nem hagyta ki, ha már napokat töltött Bükfürdőn.