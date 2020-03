Már húszéves az Auto-Crash Szombathely SE – Jó csapatot alkotnak a roncsderbisek

Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a napokban az Auto-Crash Szombathely SE – roppant sikeres két évtized áll a szombathelyi roncsderbisek mögött.

A történet még az 1990-es évek közepén-végén kezdődött, amikor Tengelics Attila és ifj. Pintér Endre „beleszerelmesedett” az autósport egyik szélsőséges szakágába, a roncsderbibe. A két szombathelyi fiatalember osztrák futamokon tette próbára tudását – egy 125-ös Polski Fiattal, valamint egy 100-as Skodával (talán akadnak olyanok, akiknek még ismerős ez a két autómárka…).

Aztán 2000. március 22-én hivatalosan is megalakult az Auto-Crash Szombathely SE – 11 alapító taggal. Az Auto-Crash rögtön becsatlakozott a magyar roncsderbi vérkeringésébe, és gyorsan sikeres alakulattá nőtte ki magát: már 2004-ben megnyerte az első csapatbajnoki aranyát, amit azóta még öt bajnoki cím (2005, 2016, 2017, 2018, 2019) követett. Ma már az Autó-Crash az országos roncsderbibajnokság meghatározó együttese – nem mellékesen az Autorodeo Egyesület Igal mellett az egyetlen, amely 2000-es megalakulása óta még mindig működik.

– Hosszú, szép, eredményekben, élmenyekben gazdag húsz év van mögöttünk – vélekedett ifj. Pintér Endre, az Auto-Crash Szombathely SE alapítója, elnöke és természetesen versenyzője. – Gyerekként ültünk be a volán mögé, és még ma, érett fejjel is versenyzünk. Az indulásunk óta sok egyesület eltűnt, volt, amelyeknek beépítették a pályáját, vagy anyagi problémák miatt elfogytak a versenyzői. De a roncsderbi mindig is népszerű sportág volt Magyarországon, még éppen az elérhető kategóriába tartozik. Ma is zajlik a bajnokság, egyre nő a klubok, a versenyzők létszáma – Vas megyét például rajtunk kívül a rumi, a vépi és a gércei csapat is képviseli a bajnokságban. A mi egyesületünk több mint 50 fős tagsággal, 26 autóval működik. Az első versenyeinket még Váton, az egykori katonai lőtéren rendeztük, 2005-ben tettük át a székhelyünket a Szabadidőközpontba. A szombathelyi futamok ma is a legjobbak, legnépszerűbbek közé tartoznak, rendre népes mezőny áll rajthoz komoly nézősereg előtt, kiváló a hangulat. Kezdetben pünkösdhétfőn bonyolítottuk le a versenyeinket, az utóbbi időben egy héttel későbbre toltuk.

– A mi sportágunknak egészen egyedi a hangulata – hangsúlyozta Pintér Endre. – A pilóták csak a pályán ellenfelek, a műhelyben már segítenek egymásnak, civilben barátok. Az első borulás vízválasztó: aki azt a sokkoló élményt, adrenalinlöketet fel tudja dolgozni, az soha többé nem akar kiszállni az autóból. A benzingőz illata már beindítja az embert. De egészen testközelből élheted végig, amikor gyűrődik, recseg, ropog a karosszéria. Nagyon sokan magunknak építjük az autót. Tulajdonképpen végigvisszük az egész gyártási folyamatot: megvesszük az autót, kibelezzük, biztonságossá tesszük, aztán jöhet a technika, amit kigondolunk, lerajzolunk, az esztergapadon elkészítjük az alkatrészeket és összerakjuk a motort, a hajtást, a futóművet.

– Alaposan földhöz tud vágni, amikor sok hónapnyi megfeszített munka után balul sikerül egy futam, és „zacskóban viszed haza” az autódat. Egyébként 200-300 lóerős autók is versenyeznek, amelyekkel azért tudni kell bánni. A technika folyamatosan fejlődik, de mi tartjuk a lépést a korral, az új autókkal. A legfiatalabb versenyzőnk, aki autóba ült, hatéves volt, de akadt, aki 55 évesen kapott rá a roncsderbire – folytatta a mindenki által csak Matejként ismert, civilben rendőrként dolgozó Pintér Endre. – De amúgy is sokrétű a csapatunk. Nemcsak versenyzők alkotják a közösségünket, a szerelők, a segítők, a támogatók, a bírók szintén értékes társaknak számítanak – de akad például olyan egykori versenyzőnk, aki ma szpíkerként segít minket. Nem zárkózunk el a társadalmi szerepvállalástól sem. Szerveztünk már beteg gyerekeknek élményautózást, de például rendszeresen kitakarítjuk, rendbe tesszük a Szabadidőközpontot. Történt már leánykérés a versenyünkön, de kértek fel minket esküvői felvonulásra is. Volt, hogy három testvér versenyzett nálunk, vagy egy egész család, de férj és feleség is nyomja a gázt a színeinkben. Sok-sok barátot köszönhetünk ennek a sportágnak, ennek az egyesületnek.

– Rengeteg nagyszerű pilóta, remek ember fordult meg, szerepel ma is a csapatunkban – jelezte a klubvezető. – A teljesség igénye nélkül így hirtelen Kenesei Gábor, Korándi Balázs, Mórocz Patrícia, Szabó Kevin, Németh Frigyes, Gyócsi Tamás, Gyócsi Rajmund, Gyócsi Zoltán, Pintér Péter, Pintér László, Pék Balázs, Tóth László, Vendli Gábor, Farkas Zoltán, Tengelics Attila, Ottó Dávid, Dancs Gertrúd, Németh Péter, Lakatos Róbert, Friss Imre, Vámos Dániel, Sporteth Roland, Szabó Zsolt, Viszket Krisztián, Komálovics Balázs, Csercsics Dorina, Juhász Jácint, Pék Ferenc, Török Bálint neve jut az eszembe – elnézést kérek azoktól, akiket kifelejtettem. És köszönöm mindenkinek, aki csak egy kicsit is segített nekünk az elmúlt húsz évben. Büszke vagyok arra, hogy ennek a kivételes közösségnek a tagja lehetek. A jelenlegi bizonytalan helyzetben természetesen elmaradt a jubileumi ünnepségünk. De ha normalizálódik az egészségügyi helyzet, természetesen megünnepeljük a jubileumot, és persze lelkileg felkészítjük magunkat a következő legalább húsz évre! – zárta szavait Pintér Endre.