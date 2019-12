Hivatalos: Mátyus János a Haladás edzője

Mátyus Jánost nevezték ki a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé.

Immáron a harmadik edző próbálja kihúzni a kátyúba ragadt, az NB II. 18. helyén tanyázó Haladás szekerét. A vasiak megbízott edzőként Desits Szilárd irányításával kezdték a nyári felkészülést, majd július közepén érkezett Supka Attila. A trénerrel együtt azonban nem jöttek az eredmények, a Supkát a 14. forduló után menesztették – a zöld-fehérek akkor a 18. helyen tanyáztak. Ismét megbízott edzőként Desits Szilárd vette kézbe az irányítást, ám az eredmények vele sem jöttek: a csapat a 18., kieső pozícióban telel. Desitsnek is megköszönték a munkát és hétfőn délután sajtótájékoztatón bemutatták az új edzőt: Mátyus Jánost.

– Nyáron három és fél hétig dolgoztam a csapattal, ami minden téren jó állapotban volt – mondta Desits Szilárd. – Majd a bajnokság végén hat és fél hétre kaptam meg újra a csapatot, ami ekkorra minden téren rossz állapotba került – ebbe a klub helyzete is közrejátszott. Irányításommal kilenc mérkőzést vívtunk, ebből hatot idegenben – közte két Magyar Kupa-meccset. Három győzelmet arattunk – kettőt a kupában – és hatszor kikaptunk. A kupában viszont a legjobb 16 közé jutottunk. A bajnokságban nem volt könnyű sorsolásunk, az első hat közül öttel is játszottunk. A csapat sokat lépett előre fizikálisan és játékban is, de az eredmények még nem jöttek. Nagyobb összefogással ebből több is kijöhetett volna. Összesen két és fél évnyi tisztességes munka után hagyom itt az első csapatot. Fájó szívvel, de tiszta lelkiismerettel búcsúzok a klubtól – amit sokan nem mondhatnak el. Továbbra is szorítok a csapatért – hajrá, Haladás!

Desitset tehát a 45 éves Mátyus János váltotta. A győri születésű szakember játékosként idehaza a Honvédban, az FTC-ben, Győrött és Tatabányán futballozott, külföldön pedig a német Cottbust, a skót Hiberniant és az osztrák Admira Wackert erősítette. Az NB I-ben 175 bajnokin 22 gólt szerzett a kemény kötésű bal oldali védő. A válogatottban 34 alkalommal szerepelt, három gólt szerzett. Edzői pályafutását a REAC-nál kezdte, majd 2014 nyarán Pápára került. Azonban csak néhány meccsen vezette a Lombardot, mert összeveszett Bíró Péterrel és távozott.

Nem sokkal később már a Nyíregyházát irányította. A piros-kékekkel ugyan a 16 csapatos NB I. 12. helyén végzett, de tartozások miatt az MLSZ a harmadosztályba száműzte a szabolcsi gárdát. Mátyus maradt, csapata egyből feljutott az NB II-be – ám szezon közben szerződést bontottak vele. Aztán 2018-ban és 2019-ben az BLASZ I-ben szereplő REAC klubigazgatója volt – ám mivel nem jutott fel a csapat, többek között Mátyusnak is távoznia kellett.

Mátyus János a 17 órakor rendezett sajtótájékoztatón mutatkozott be a média képviselőinek.