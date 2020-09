Meizi Wang a koronavírus miatt Szombathelyen ragadt – Tanul, kutat, publikál

Hogyan készítsük fel a szervezetünket a koronavírussal való találkozásra? – erről közölt egy nemzetközi fizio­lógiai folyóiratban közös tanulmányt a Covid miatt itt ragadt kínai lány és oktatója, akiket egyébként más jellegű tudományos kutatások miatt hozott össze a sors.

Meizi Wang a ningbói egyetemről jött idén márciusban azzal a céllal, hogy most is, mint minden évben Szombathelyen dolgozzon doktori disszertációján néhány hónapot témavezetőjével, Dr. habil. Fekete Gusztávval. A magas sarkú cipők negatív és a mezítlábas gyaloglás talpra gyakorolt pozitív hatásait vizsgálják: a bionikus cipők geometriáját hogyan lehet optimalizálni úgy, hogy szép is legyen és egészséges is.

Meizi Wang két év múlva szeretné megvédeni a doktoriját, megtetszett neki Szombathely, még nem szeretne visszatérni Kínába. Tavasszal a Covid miatt nem tudott hazautazni, így megbeszélték a ningbói egyetem dékánjával, Prof. Dr. Yaodong Guval, hogy addig marad, amíg be nem fejezi. Nyáron járt Budapesten, volt a Balatonnál, túrázott a Vas-hegyen, meglátogatta Veszprémben a Pannon Egyetemet. Közben a globálisan jelenlévő vírus miatt társszerzőkkel – köztük szombathelyi témavezetőjével – cikket kezdett el írni arról, milyen sporttevékenységekkel lehet felkészíteni a szervezetet, hogy könnyebben átvészelje a betegséget az ember, ha megfertőződik.

Meizi Wang a mérvadó svájci folyóiratban (Frontiers in Physiology) publikált cikkükben arról tett ajánlásokat, hogy például a magas vérnyomásban szenvedő betegeknek legalább napi kétezer lépés vagy lassú, húszperces kocogás javallott, hogy megerősítsék a kardiovaszkuláris rendszerüket. A túlsúlyosoknak legalább tízezer lépést kell megtenniük naponta, heti ötször, hogy kellő védettséget szerezzenek. Mindezek nem új dolgok a sporttudományban, de a társszerzőkkel közösen kidolgozott tanulmány a vírusveszély időszakában egy rövid, gyors összefoglalót ad praktikus táblázatokkal, főleg idősebbeknek, elhízással küzdő, illetve krónikus betegségük miatt magasabb rizikófaktorokkal élő embereknek. Így, ha valaki eddig nem sportolt, a Covid-időszak alkalmas arra, hogy az életmódját mérlegre tegye, és változtasson rajta akár merő önvédelemből. Meizi Wang (aki 27 éves, de 17-nek látszik) a saját egészsége érdekében rendszeresen fut, valamint egy kínai online közösséghez kapcsolódva naponta, délután vagy este jógagyakorlatokat végez, hogy a sok ülőmunkát kiegyensúlyozza. Kínai barátai mellett egy spanyol származású oktatóval találkozik rendszeresen, tanul magyarul, már tud számolni egytől tízig, tud köszönni, és mondani, hogy igen, nem – csak még azt nem tudja mindig, hogy mire.