Olivérrel megtörténhet a csoda

Többször beszámoltunk már az izomsorvadásos betegséggel, 2. típusú SMA-val küzdő perenyei kisfiúról, Katona Olivérről.

Legutóbb áprilisban adtunk hírt az állapotáról, miután új gyógyászati segédeszközökkel tért haza Milánóból, a világ egyik legelismertebb SMA-val foglalkozó intézetéből. Mi történt azóta? Van-e javulás a gyógykezelések és a rehabilitáció hatására? – erre voltunk kíváncsiak.

A gerinceredetű izomsorvadással küzdő SMA-betegek általában teljesen egészségesnek tűnnek születéskor. Az első tünetek a legsúlyosabb eseteknél (1-es típus) három hónapos kor körül, közepesen súlyos esetben (2-es típus) egy- és kétéves kor között, kevésbé súlyos esetekben később, esetleg csak felnőttkorban jelentkeznek. A betegség különleges figyelmet kapott az elmúlt hetekben: példátlan méretű országos gyűjtés indult, hogy két SMA-beteg kisfiú, Zente és Levente kétéves kora előtt hozzájuthasson a Zolgensma nevű, az Egyesült Államokban májusban engedélyezett horribilis árú génterápiás gyógyszerhez. Olivérnél 15 hónapos korban diagnosztizálták az SMA2-t, tavaly augusztusban kezdődött a gyógykezelése a Magyarországon is elérhető, nagyon jó eredményű Spinraza injekcióval. A kezeléseket az állam finanszírozza. Az állandó fejlesztés és a megfelelő segédeszközök nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a gyógyszer megfelelően be tudjon épülni a szervezetébe, ám beszerzésük – élete végéig, ahogy nő – komoly költséget jelent, ezt felismerve Olivér családja a diagnózis után a nyilvánossághoz fordult segítségért. Nem győznek elég hálásak lenni a folyamatos támogatásért, mondják a most hároméves kisfiú szülei, Imre Viktória és Katona Róbert. Olivéren az első pillanattól látszott, hogy nagyon nagy küzdő, vidám, kiegyensúlyozott, és ahogy teltek a hónapok, egyre erősebb, ügyesebb és aktívabb is lett.

– Kéthavonta egy hetet töltünk a Budai Gyermekkórházban. Nagyon szeretjük és várjuk ezeket az alkalmakat. A legtöbbet az eddigi hét Spinraza-kezelésnek (ezt a Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikáján kapja) és az ahhoz kapcsolódó tornának, rehabilitációnak köszönhetjük, eddig mindig nagy előrelépést hozott az életünkbe, Olivér állapotába. Lelkiismeretes, csupa szív szakemberek – dr. Medveczky Erika osztályvezető főorvos és a munkatársai – igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a gyerekekből. Gyógytornász, konduktor, pszichológus, logopédus is segíti a munkát. És ott találkozunk a sorstársakkal is, több szülővel barátok is lettünk. Persze önmagában a gyógyszer nem is tudna hatni. Amikor itthon vagyunk, akkor is hetente legalább három tornára járunk, két gyógytornára és egy vizes foglalkozásra, s pluszban is úszik Oli. Szombathelyen a kezdetektől Poór Petrával és Vajdáné Kondor Csillával tornázunk, de rengeteget köszönhetünk a vizes foglalkozások kapcsán Kirchnopf Gergőnek. Oli mostanra több olyan mozgásformára képes, amellyel egy éve még nem tudott megbirkózni: felhúzza a lábait, hason fekvésből emeli a fejét és a törzsét, felül, ülésből a kezei segítségével hanyatt fekszik. Alig akartunk hinni a szemünknek, amikor a júniu­si SMA-táborban a tangentor kádban felhúzta magát, és a víz felhajtóereje révén a saját talpaira állt. Két hete otthon magától rájött, hogyan tud felguggolni, most azt gyakoroljuk, már guggoló pozícióban tornázunk.

És még egy újdonság: Olivér, aki tavaly még egy két centiméteres küszöbön sem tudott keresztülmászni, néhány napja egyedül mászik be a manuális kerekesszékébe. Az Együtt Olivérért Alapítvány támogatásával idén tavasszal beszerzett segédeszközök segítik őt mobillá tenni (ilyen a kis manuális kerekesszéke, a „verda” és a Tommy Run, amivel álló helyzetben a lakásban és a szabadban is tud közlekedni). Ezeket azonban időnként Olivérre kell állítani, így nemsokára ese­dékes lesz a családnak egy újabb olaszországi út. Közben a perenyei házukat önerőből és vállalkozók támogatásával akadálymentesítették, a hétvégén költöztek vissza. S ha a pelenkát el tudja addig hagyni, Olivér jövő januártól mehet a perenyei oviba. – Szeretnénk, ha a környezetében élő gyerekekkel nőne fel, akikkel nyáron is bandázott, ezáltal talán ők is elfogadóbbak lesznek később. Az óvodában maximális támogatásukról biztosították a családot. – Sok rossz érheti az embert, a legrosszabb, ha a gyermekünkkel történik valami. Igyekszünk megtenni mindent legféltettebb kincsünkért. Közben rengeteg erőt ad azoknak a támogatása, akik mellettünk állnak – mondja Viktória. A kérdést, hogy Olivér lábra fog-e állni, és ha igen, mikor, százszor feltették magukban. – Szerencsés helyzetben vagyunk, akkor diagnosztizálták a betegséget, amikor már egyéves kora után felállt, elkezdett lépegetni. Utána esett le a lábáról, így már rendelkezésre állnak az agyában azok az információk, amiket elő tud hívni. Ha tehát meglesz a fizikai ereje, hogy felálljon, nagyon bízunk abban, hogy ezt meg is teszi. Nem siettetjük, de olyan akarat, kíváncsiság, küzdeni tudás van benne, amely szintén hozzájárulhat, hogy megtörténjen a csoda.