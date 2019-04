Ötödik szezonját kezdi a bükfürdői termelői piac

Megnyílt pénteken a bükfürdői termelői piac ötödik szezonja. Péntekenként kínálják portékáikat az árusok, az élőzene az idei újdonság és az is, hogy hamarosan térképre kerül ez a piac is.

Sajttal, húsáruval, mézzel, friss zöldséggel savanyúsággal, de még kézműves árukkal is várták az érdeklődőket tegnap délután a bükfürdői termelői piac árusai. Így lesz ez minden pénteken október 18-áig. A „heti vásár” egyszerre szól a helyieknek és a messziről jött turistáknak is, ez az egyik különlegessége, mondta a szezonnyitón dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Beszélt arról is, hogy hamarosan térképre kerül a bükfürdői piac, hiszen a vasi gasztrotérkép után a termelői piacokról készít hasonlót a Vas Megyei Turizmus Szövetség.

– Hiánypótló a termelői piac – mondta Baranyai Róbert. Bük alpolgármestere arról is beszélt: ha minden a tervek szerint alakul, a mostaninál modernebb, szebb teret tudnak majd biztosítani a piacnak.

Kerek évfordulót ünnepel a piac mellett a működtető, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület is – mondta Spilenberg Andrea, a szervezet elnöke. A piac öt-, a szervezet tízéves, taglétszáma kétszáz feletti. Az idei szezon újdonságáról is beszámolt: élőzene lesz a piaci forgatagban.