Segítünk a karácsonyi angyaloknak – Szabó Tibor színművész is közreműködik

A Vas Népe bekapcsolódik abba a jótékonysági akcióba, amely azt szeretné elérni, hogy Vas megye rászoruló gyermekeinek legyen személyre szóló ajándék a karácsonyfa alatt. Olvasóink segítségét várjuk az ajándékozáshoz.

Lapunk a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Segíts a karácsonyi angyaloknak ötletének kíván támogatást adni a sajtónyilvánossággal.

Hasonló akció tavaly is volt a Vas megyei iskolák bevonásával, a Vas megyei gyermekotthonokban élő 249 gyermeknek sikerült boldog perceket szerezni. Minden gyermek az iskolai osztályközösségektől olyan ajándékot kapott, amire vágyott. Idén együtt keressük azokat az iskolai és más intézményi közösségeket, szervezeteket, alapítványokat, magánszemélyeket, akik vállalnak egyet-egyet a kívánságlista teljesítéséből. Az ajándékötleteket maguk a Vas megyei állami gondozott gyermekek és fiatal felnőttek adták óhajaik megfogalmazásával.

Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen szükséges, 2019. november 30-ig. A jelentkező vállalja, hogy az intézmény által kiküldésre kerülő kívánság alapján beszerzi azokat az ajándékokat, amelyeket a gyermek szeretne karácsonyra (például István, 8 éves, kisvasutat szeretne). Az ajándékok átadására ünnepélyes körülmények között kerül sor.

Aki helyzete miatt nem tudja beszerezni az ajándékot anyagi támogatását „vasi karácsony” megjegyzéssel átutalhatja az intézményt támogató Pro Juventute Közhasznú Egyesület 11747006-20170356 számú számlaszámára. Azok a segíteni akarók, akik nem tudnak e-mailben jelentkezni, támogatási igényüket bejelenthetik a Vas Népe városi ügyfélszolgálati irodáiban is, elérhetőségük megadásával.

A jótékonysági program képes arra, hogy erősítse a társadalmi közösségvállalás érzését, csökkentse az előítéleteket, és segíti azt, hogy az állami gondozott gyermekeknek nagyobb bizalma legyen a „külső” világban – fogalmazott Pados Zsolt, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója.

Nem lehetett nem csatlakozni a programhoz, hiszen talán nincs is ennél nagyobb öröm, mint hogy egyszerre háromszáz gyermeknek segíthetünk az olvasóinkon keresztül – fogalmazott lapunk főszerkesztője, Lőrincz-Farkas Eszter. – Minden egyes jótett is fontos. Voltak egyes esetek, megrázó történetek, amiket támogattunk, de még sohasem kerestük egy időben ennyi gyerek örömét. Bemutatjuk azokat a gyermekintézményeket, ahonnan a kívánságok érkeznek. Édesanyaként is arra bíztatok mindenkit – magánszemélyeket, közösségeket –, hogy válasszanak egy ajándékot, és segítsenek az angyalnak. Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy az nem lehet, hogy ne jusson minden gyereknek ilyen értékű ajándék. Nemes dolog az utalás is, de még jobb, ha időt és energiát teszünk bele, ha magunk elmegyünk, megvesszük, becsomagoljuk, és átadjuk. Én lennék a legboldogabb, ha az utolsó napon elmondhatnánk, hogy ezeknek a gyereknek teljesült a kívánsága. Ha számszerűen több támogatója lesz az ügynek, akkor a jótékonysági akciónk folytatódik, és a gyermekvédelmi központ intézményein kívüli rászoruló gyermekeket is megajándékozunk. Azt szeretnénk, ha a megyében minden rászoruló gyermekhez odaérne az angyal.

Szabó Tibor Jászai-díjas színművész is kapcsolódik a jótékonysági programunkhoz, amint az elmúlt évben is. Családjával, Bálint Éva színésznővel, Bálinttal (9) és Dorkával (7) a közeljövőben meglátogatják a Gencsapáti Gyermekotthont. A csecsemőkhöz mennek, a gondozónőkkel fognak beszélgetni, és titkon remélik, hogy néhány kisgyereket dajkálhatnak is.

– A gyerekeink mindig nagyon boldogok, ha visszük őket valahová. Várakozással néznek a csecsemőotthon-látogatás elé, mert imádják a kicsiket, biztosan elkérnek majd egyet-egyet babusgatni, természetesen a mi szülői felügyeletünkkel. Talán majd a kezünkbe mernek adni egyet-egyet, vagy megengedik, hogy játsszunk velük, még nem tudom. Éva is nagyon szereti az apróságokat, a mai napig bánkódik, hogy nem lett harmadik gyermekünk, mint ahogy szerette volna. Mindig nézi a kisgyerekes anyukákat, és kérdezgeti, hogy kit fogunk dédelgetni, hiszen a mi gyerekeink egyre nagyobbak – meséli Szabó Tibor. – A korom miatt már nem vállalom, mert 53 éves voltam, amikor Bálint született. Az ember felelősen arra is gondol, hogy lesz-e annyi ideje, ereje, hogy a gyermekeit felnevelje. Éva anyai ágán három-négy ikerpár is van – például az édesanyja is iker –, ezért nagy esély volt rá, hogy a második gyermekünk egyszerre kettő lesz, azt természetesen vállaltam volna. De nem így lett, Dorka született, és utána nem vágtunk bele egy harmadikba. Ezért örömmel megyünk a gencsapáti gyermek­otthonba „babázni”.

December 22-én, aranyvasárnap délután zárul a Segítünk a karácsonyi angyaloknak jótékonysági akciónk: a Family Centerben tartott rendezvényünk műsorában Szabó Tibor is fellép. Nem zárttermi koncert lesz fix belépőkkel, mint tavaly, hanem a jelenlétével támogatja és ösztönzi az adománygyűjtést. Zenekarával válogatást ad a legnépszerűbb számaikból: megszólalnak kuplék, sanzonok, filmdalok, szerenádok, karácsonyi dalok. Aki hallotta már, tudja, milyen felejthetetlen Szabó Tibor előadásában az Odavagyok magáért, az Egy kis édes félhomályban, a Meseautó, de műsoron lesz az Elég volt nékem magából, az Oh, sole mio is, nem beszélve az ellenállhatatlan francia sanzonokról. A karácsonyi dalok repertoárjáról elöljáróban Szabó Tibor csak annyit árult el, hogy meglepetésként – talán záródalként – megszólal egy gyönyörű csángó népdal, egy szívet melengető templomos ének.