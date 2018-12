Sokakat vonzott a retro hangulatú véradás

Több mint hetvenen jelentkeztek szombaton véradásra a területi vérellátóba. A szervezők retro hangulatot ígértek.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

A több napos ünnepekben is szükség van vérre, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a készletek feltöltésére a karácsony és a szilveszter előtti szombatra is országszerte retró véradásokat szervez, hogy így is növelje a kedvet a donorság iránt. A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete most szombaton kilenc órától családias hangulatban, zsíros kenyérrel, sörrel és apró ajándékokkal várta a véradókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Reggel már ajtónyitáskor sorban álltak az érdeklődők. Többen az ünnep előtti készülődés egy programjaként tekintettek a véradásra. Voltak például, akik csoportosan, egy munkahelyről jöttek. Első véradására készült a 21 éves Galambos Mihály, akinek szülei már régóta rendszeres véradók. Ő is próbálkozott már, de eddig kiszűrték.

Most édesanyja találta ki, hogy jöjjön együtt az egész család, ha tudnak ily módon segíteni másokon, akkor miért ne tegyék? Ezúttal Mihály is „bevált” az orvosi vizsgálaton, úgyhogy a család összesen csaknem két literrel gazdagította a betegeknek, balesetet szenvedőknek szükséges tartalékot. Szaloncukor, söröskorsó, zsíros kenyér volt a jutalmuk.

A 16 órai zárásig összesen 76-an jelentkeztek véradásra. Akik most elmulasztották a lehetőséget, azoknak sem kell elkeseredniük: jövő szombaton, december 29-én 9 és 16 óra között újra lesz retro véradás a Vérellátóban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS