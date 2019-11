Szombathelyen nem zavarja Czeglédy Csaba személye a Momentumot?

Míg Budapesten, ellenzéki adok-kapokhoz vezetett, hogy dr. Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával szerződött két kerületi önkormányzat polgármestere, addig Szombathelyen kimondottan egymást segítőnek tűnik az együttműködés a közgyűlésben többséget szerző Éljen Szombathely (ÉSZ) és a milliárdos költségvetési csalás gyanújába keveredett képviselő között. Olyannyira, hogy a Momentum helyi szervezetének elnöke Czeglédy Csaba vezette bizottságban ül.

Mai számunkban megjelent: dr. Czeglédy Csaba miatt borulhat az ellenzéki egység Budapesten, miután kiderült, hogy ügyvédi irodájával kötött szerződést két kerületi önkormányzat polgármestere. A döntés a Momentumnak, a Jobbiknak és az LMP-nek sem tetszik.

Újbuda ellenzéki képviselője, Orosz Anna (Momentum) facebook oldalán osztotta meg véleményét az esettel kapcsolatosan. Bejegyzésében azt írta: „Czeglédy ügyvédi irodájának megbízása nemhogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvett önkormányzatokban, de egy öngól: a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy pártközeli, egyértelműen nem független, korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati cégek átvilágításával. Ez a koalíciós városvezetés közös morális követelményeibe nem fér bele” Hozzátette azt is: „Czeglédy Csabát a magyar bíróság már elítélte, és jelenleg is bírósági eljárás van ellene folyamatban. Tudjuk, hogy a DK megítélése szerint a folyamatban lévő eljárás egy koncepciós eljárás a Fidesz részéről. Arra viszont rá kell mutatnunk, hogy Czeglédy Csabát már 2010 előtt – tehát a jogállamiság fokozatos lebontását és a bírói függetlenség felszámolását célzó első fideszes intézkedéseket megelőzően – is ítélték már jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre adócsalás, magánokirat-hamisítás és számviteli fegyelem megsértése miatt. (…) Mindannyian tiszta és átlátható önkormányzatot, önkormányzati munkát ígértünk a választóinknak és mi bízunk benne, hogy mindannyian komolyan is gondoltuk ezt. Ebbe nem fér bele, hogy a DK polgármesterei rohamtempóban önhatalmúlag Czeglédy Csabát bízzák meg egy nagy közbizalmat igénylő munka elvégzésével.”

Míg a fővárosban komoly felháborodást okozott a milliárdos adócsalásba keveredett dr. Czeglédy Csaba személyének feltűnése, Szombathelyen úgy tűnik, a képviselő „belefér” az ellenzéki összefogásba. Ismert, az ÉSZ a nyár elején léptette vissza a Derkovits városrészben korábbi képviselőjelöltjét, dr. László Győzőt, hogy dr. Czeglédy Csaba nyerési esélyeit ne rontsa. Czeglédy így kerülhetett be a szombathelyi közgyűlésbe, ahol ugyan független képviselőként foglalta el helyét, az ÉSZ fontosnak ítélheti személyét, hiszen a Lakás és Szociális Bizottság elnökének választották. A szombathely.hu oldalon már elérhetők azok a feladatok, melyek az önkormányzati bizottság hatáskörébe tartoznak. A több mint 6,2 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújába keveredett képviselő vezette bizottság sok más mellett költségvetési ügyekben is dönt. Teljesen pontosan a költségvetési rendeletben részére meghatározott szociális és gyermekjóléti kiadások, valamint önkormányzati bérlakások felújítását célzó előirányzatok felhasználásáról.

A helyzet pikantériája, hogy a Lakás és Szociális Bizottság külsős tagja Nagy Donát, a Momentum Szombathelyi Alapszervezetének elnöke. Párttársa, Orosz Anna véleménye ismeretében nem tartja-e aggályosnak, hogy a szombathelyi közgyűlés dr. Czeglédy Csabát választotta a Lakás és Szociális Bizottság elnökévé? – tettük fel kérdésünket Nagy Donátnak és a Momentum országos vezetésének. Amint választ kapunk, közöljük.