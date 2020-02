Telefonon kapta az instrukciókat a szülésnél segédkező apa

Váratlanul beindult egy szülés kedden, a mentésirányító a mentők kiérkezéséig telefonon segítette az apát, hogy helyt tudjon állni párja mellett.

Saját gyermeke születéséhez nyújtott segítséget egy Vas megyei apuka kedden délután, miután a harmadik gyermeket váró párjánál hirtelen megindult a szülés – számolt be az esetről a Facebookon az Országos Mentőszolgálat.

Amikor a férfi telefonált a mentőknek, még nem voltak gyakoriak a fájások, azonban a jelentkező erős hasi görcs arra engedett következtetni, hogy nincs már idő kórházba menni, segítséget kell hívni. A helyzet gyorsan változott, a fájások egyre gyakrabban és erősebben jelentkeztek, így a rutinos mentésirányítónak meg kellett nyernie az édesapát, hogy készüljön elő a szülés segítéséhez. A férfi pontosan követte a mentésirányító tanácsait, végül az elsőként érkező mentők keze között meg is született az egészséges kisfi ú. Közben egy emelt szintű egység is elindult segítségül, végül az újszülöttet és édesanyját ellátás után – a hős apuka kíséretében – szállíthatták stabil állapotban kórházba a mentők.

Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt elmondta: a hasonló hírek meglehetősen ritkák, de annál pozitívabbak, és jól mutatják a paradigmaváltást a mentésirányításban, ami majdnem egy évtizede következett be. Korábban az volt az általános gyakorlat, hogy akinek segítségre volt szüksége, telefonált a mentőknek és – többnyire passzívan – várta a segítség megérkezését. Ma már a mentésirányító – szükség esetén, például szívmegállás, fulladás, erős vérzés vagy mint esetünkben, egy szülés megindulásakor – vonalban marad a hívóval, és szakszerű tanácsokkal ellátva bevonja őt a mentésbe. Ilyenkor a segítség már telefonon megérkezik, mint egy előre küldött mentőellátás. A módszer azért tud működni laikusoknál is, mert azzal, hogy a hívót lépésről lépésre vezeti végig a szükséges teendőkön, a döntés terhét leveszi a segítségnyújtó válláról. Az, hogy egy mentésben jártas szakember van a vonalban, komolyan növeli a biztonságérzetét minden érintett félnek, miközben az érkező mentők is a legfrissebb információkkal rendelkezhetnek a dolgok alakulásáról.

Mindez természetesen azt is feltételezi, hogy a mentésirányítók maguk is kiválóan képzett szakemberek, akik pontosan tudják, hogy mikor mit kell csinálni, és azt is, hogy mindezt hogyan kell kommunikálni. Esetünkben az apuka nagyon együttműködő volt, mindenben pontosan követte a kapott tanácsokat, de ez nem minden esetben van így, ami érthető is, hiszen a segítséget kérő ember stresszes helyzetben olykor pánikba esik.

Az, hogy a kórházba érkezés előtt megszületik egy gyermek, ma már meglehetősen ritka, a megyében nagyjából tíz ilyen van évente. Régebben, amikor még nem volt ultrahang, ez sokkal gyakrabban előfordult.

