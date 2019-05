Telik a meder, szépül a Vadása

Elkezdődött kedden a Vadása-tó műszaki átadása, még egy kis építés, aztán szépítés van hátra. A nyáron már a strandolóké, meg persze részben a horgászoké lesz a tó, és lehet, hogy hamarosan tanösvényen mutatják be a körülötte lévő rendkívüli növényvilágot.

– Már látjuk a végét, az a lényeg – összegezte Kránicz Ferenc, Hegyhátszentjakab polgármestere a Vadása-tó mellett. Csaknem egyéves munka zárul le azzal, hogy kedden megkezdődött a műszaki átadás. Tavaly júniusban zúdult özönvízszerű eső az Őrség egy részére, annak esett áldozatul a Vadása-tó gátja is. Ki kellett takarítani a tavat, ehhez leeresztették a vizet, utána jött a mederkotrás. Amióta azzal végeztek, már telik a tó, kedden Kovács Imre műszaki ellenőr számolt: 24 óra alatt 8 centimétert emelkedett a vízszint.

A tó leeresztése csak az egyik tennivaló volt, hiszen a gát egy részét elvitte a víz, azt újjá kellett építeni. A tavaszi időjárás nem mindig kedvezett a gátépítésnek, még dolgoznak a területen.

– Tulajdonképpen utómunkálatok vannak hátra, területrendezés. Ez illeszkedik a műszaki eljárás lezárásához, ez azt jelenti, hogy néhány napos haladékot kap a kivitelező, utána lehet átvenni a létesítményt – kezdte a műszaki átadás megindításaként Kovács Imre.

A helyreállítás az árapasztó műtárgy teljes felújítását jelentette, valamint egy új létesítményt is kialakítottak, ez a vészárapasztó. – Megoldást kellett találni arra, hogy ha ugyanilyen szélsőséges árhullám jön, akkor ne fordulhasson elő az, ami tavaly – mondta az ellenőr. Amíg nincs vészhelyzet, addig az árapasztóban kialakított vápa, levezető árok szabályozza a vízszintet, vagyis addig, amíg „csak” másodpercenként 30–40 liter víz érkezik. Ha ismét extrém árhullám sújtja a területet, akkor lép be a vízszállításba a vészár­apasztó.

Az árapasztó rendszert a tavalyi rendkívüli árhullámhoz igazítva alakították ki: mindig a száz évenként előforduló legnagyobb vízhozamra számítják az építkezést, itt is ez történt. Gyakorlatilag a gát egy részén átbukhat az extrém mennyiségű víz. Normális, átlagos időjárási viszonyok között annyit látni, hogy egy szakaszon lejjebb van a gát, lehet azon is sétálni. Ha viszont árhullám érkezik, az ide zúduló víz már nem rongálja a gát egészét, van már útja, át tud bukni a gát egy szakaszán.

Mutatta a műszaki ellenőr a vízszintemelkedést is, és emlékeztetett, hogy a leeresztett tóból a mederkotrással mintegy 5400 köbméter iszaphordalékot szállítottak el, a már töltődő mederből még olyan 60–70 centiméter hiányzik. A mostani ütemű telítődéssel számolva néhány nap van hátra.

A meder szélén megmaradt zsombékoknak is lesz feladatuk. A növényszigetek nem véletlenül maradtak a partfalon, azok a hullámzást csillapítják majd a tóban, így a víz hullámzása nem a rézsűt, nem a földművet támadja. Megtapasztalhatják ezt a strandolók, az előttünk álló nyár már a Vadása szezonja lesz – erre számít Kránicz Ferenc polgármester. Kiemelte, hogy éppen kedden kapta meg a Nébih vízminőség-ellenőrzésének eredményét: a vizsgálat szerint kiváló vízminőségű strand lesz a Vadása-tónál.

A fürdőhely-kijelölés a következő lépés, meg az üzemeltetési engedély megszerzése, és várják a helyreállítás készre jelentését a horgászok is.

– A közeljövőben a fürdőzési és a horgászati lehetőség mellett a harmadik vonzerő lesz, lehet a természeti kincsek bemutatása a Vadása körül, ahol az égeres lápterületen több mint ezer négyzetméteres állománya van a tőzegpáfránynak és az osztrák zergevirágnak. Tanösvény kialakítása a terv – mondta dr. Tóth Jenő jegy-

ző.

– Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság partner lesz abban, hogy ezt mutassuk meg az embereknek; legalább egy bemutatótábla kikerüljön, hátha még több turistát vonz a terület – fűzte hozzá a nemzeti park természetmegőrzési osztálya botanikai szakfelügyelője, Szépligeti Mátyás. Azt is hangsúlyozta, hogy elégedett a tóhelyreállítással az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, példás volt az összefogás a munkálatok idején, egyeztették érdekeiket a természetvédelemmel az érintettek.

– Centire pontosan megvalósult, amit kértünk. Hogy a munkálatok ne érintsék a lápterületet, hogy ne vágjanak több fát, csak legfeljebb a szélén – sorolta Szépligeti Mátyás.