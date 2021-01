Tündérszépek álltak fotósaink kamerája elé

Javában zajlik a jelentkezés népszerű és nagy sikerű szépségversenyünkre, a Tündérszépek 2021-re, amelyen hétköznapi lányok is megmutathatják szépségüket egy ország előtt.

Ahogy arról már beszámoltunk múlt héten, elkezdődött a lányok fotózása. Tegnap hárman álltak profi fényképészeink kamerája elé, köztük a 19 éves szombathelyi lány, Földi Viktória is, akinek nem ez volt az első alkalom, hogy szépségver­senyünkre jelentkezett. A tavalyi Tündérszépeken is elindult, és rengeteg szavazatot kapott olvasóinktól. Elárulta lapunknak, hogy jó élményekkel gazdagodott a verseny során, ezért jelentkezett újra az idén is.

A 23 éves sárvári lány, Varga Viktória is fotósaink kamerája elé állt csütörtökön. Sütött róla a magabiztosság pózolás közben, ami nem is csoda, ugyanis mint megtudtuk, nem most vett részt először fotózáson. Többen is felkérték már, hogy álljon modellt különböző képsorozatokhoz. Elárulta, a csütörtöki fotózáson is nagyon jól érezte magát, és kíváncsi már az eredményre. Izgatottan várja, hogy megnézhesse a fotóit.

Hangay Diána, a 17 éves szombathelyi lány sem érkezett tapasztalatok nélkül a Tündérszépek-fotózásra. Neki sem ez volt az első, hogy fényképezik, így ő is magabiztosan állt modellt. Elmondta, hogy mivel szépségversenyen még nem vett részt, nagyon kíváncsi, hogyan fog majd helytállni a Tündérszépek 2021-en.

Versenyünk nemcsak azoknak ad lehetőséget, akik tapasztalatokkal rendelkeznek a szépségversenyek és a fotózások terén, hanem bárkinek, aki ki szeretné próbálni magát a szépségipar ezen ágán. A lányok élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatnak a verseny során, ráadásul jó lehetőségek és milliós nyeremények is várják őket.

A versenyre az idén is 16–29 éves hölgyek jelentkezését várjuk a www.vaol.hu/tunderszepek oldalon!