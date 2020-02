Újra útnak indították az Alzheimer Café sorozatot

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat az idén újra útnak indítja az Alzheimer Café sorozatot. Ezúttal új helyszínen, a demens­ellátás helyszínén, a Barátság úti idősek klubjában lesznek a foglalkozások.

A szervezők célja az, hogy minél több jól használható, gyakorlati tapasztalaton alapuló tanáccsal, ötlettel segítsék a demens családtagjukat otthon ellátó hozzátartozókat. Nagy szükség van erre, hiszen a beteget gondozók gyakran szembesülnek szinte megoldhatatlan problémákkal, és máris könnyebb megtalálni a megoldást, ha megtapasztalják, hogy esetük nem egyedi, és mások már valahogy megküzdöttek ugyanezzel a helyzettel.

Az első klubfoglalkozáson, csütörtökön Koroknai Anikó klubvezető tartott előadást Biztonságosan otthon, demenciával is címmel. A legjobb helye ugyanis a saját otthonában van hozzátartozónknak, de nem könnyű megteremteni az egyensúlyt az önállóság és a biztonság között.

Kezdjük mindjárt a kerttel. Az elszökés ellen jó megoldás lehet az átláthatatlan sövény, a kerti sétautakat pedig jól láthatóan, lehetőleg kör, nyolcas vagy egyéb, önmagába visszatérő formában alakítsuk ki, így jó eséllyel nem fog róla letérni a betegünk. A bolyongó idős ember otthonában valóban kulcskérdés az ajtók, kulcsok megfelelő kezelése. Ne adjunk rá lehetőséget, hogy a beteg belülről bezárja magát, a legjobb olyan zárat felszerelni, amely vészhelyzet esetén kívülről is nyitható. Volt rá példa, hogy a szobába bezárt demens személy kiszökött az ablakon, érdemes erre is felkészülni, magasan elhelyezett riglivel, amihez nem tud hozzáférni (általában szemmagasság fölött nem keresi a szerkezetet). A lakásban tévelygő hozzátartozónkat jól „terelhetjük” fényekkel: ott hagyjuk égve a lámpát, ahova nyugodtan bemehet, a sötét részeket kevésbé fogja keresni. A lakás belsejében kerüljünk minden olyan elemet, mely balesetet idézhet elő, így a küszöböt, a zsinó­rokat, a síkos járófelületeket. A bútorok legyenek stabilak, a sarkok jó, ha lekerekítettek. Ha van szőnyeg, a szélét ragasszuk le kétoldalú ragasztóval, ne pakoljunk semmit a megszokott közlekedő útvonalakba vagy a lépcsőre. Az utóbbi felel minden harmadik eleséses balesetért, csúszásgátlóval, kapaszkodóval, akár jelzőfénnyel is tegyük biztonságosabbá!

A fürdőszobában (is) a legfőbb alapelv, hogy csak a mindennap használatos tisztálkodószerek legyenek a beteg keze ügyében. A vegyszereket, gyógyszereket zárjuk el. Fürdésre legalkalmasabb a lehajtható ülőkével felszerelt zuhanyozó. Ha átalakíttatjuk a fürdőszobát, figyeljünk arra, hogy a vécékagyló és a környező falfelület között legyen színkontraszt, így könnyebben találja meg a nehezen tájékozódó beteg.

Sok veszélyt rejt magában a konyha is egy rövid időre magára hagyott demens betegnek. Létezik egy olyan érdekes tünete a demenciának, hogy az illető nem ismeri fel a tárgyakban, így a késben, darálóban, mikróban a veszélyt. Amit csak lehet, zárjunk el ajtóval, a gáztűzhelyről, ha olyan a készülékünk, húzzuk le a ke­zelőgombokat, s ha kell, zárjuk is el a főcsapot.

Általában kerülni kell az olyan testhelyzeteket, amelyben elveszítheti az egyensúlyát, eleshet. Öltözködéskor, harisnya- és cipőhúzáskor például szelíden tereljük egy szék vagy fotel felé. A ruhadarabokat a felvétel sorrendjében készítsük a keze ügyébe. Egy jelen lévő hozzátartozó tapasztalata szerint még így is előfordulhat, hogy mialatt a gondozója megiszik egy csésze teát, ő már átöltözött az őneki „tetsző” ruhadarabokba. Tanulság: csak azt hagyjuk elöl, amit fel kell vennie, a többi ruhadarabot tegyük el szem elől.

Fontos az Alzheimerrel, demenciával élő idős ember számára, hogy mindig legyen lehetősége segítséget kérni! Elbóklászás, eltévedés esetére jó megoldás lehet a szükséges adatokkal, címmel, telefonszámmal ellátott Alzheimer-kártya vagy a speciális karkötő. Ha máshogy nem, valamilyen házilag gyártott eszközzel lássuk el az idős embert, gondoskodva arról, hogy akkor is hazajusson, amikor magától nem jut eszébe az oda­vezető útvonal.

Legközelebb, március második csütörtökén a helyes étrend, az evéshez szükséges eszközök használata lesz az Alzheimer Café központi témája. Várnak mindenkit, aki szívesen fogadja a segítséget, vagy akár saját tapasztalatairól beszámolna sorstársainak. TK