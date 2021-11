Újraéledő kisboltok – A Magyar falu programból újítják fel a zsédenyi üzletet

Alapélelmiszereket és vény nélkül kapható gyógyszereket is lehet majd vásárolni a település új kisboltjában, amely várhatóan jövő tavasszal nyílik meg a vásárlók előtt. A 19 éves tulajdonos a Magyar falu programnak köszönhetően újítja fel erre a célra a 84-es út közelében található épületet.

Zsédenynek évek óta nem volt vegyesboltja, sokáig mozgó árusoktól vásárolhattak csak az itt élők. Balázs-Piri Máté március 23-a óta büfét, április 1-je óta pedig dohányboltot is üzemeltet a faluban. A választék nem akkora, mint egy vegyesboltban, de azt mondja, így is pozitívan csalódott, még a környező településekről is sokan átjárnak hozzá néhány dologért.

A 84-es főút szomszédságában lévő épület mellett nagy terület helyezkedik el, adott a parkolási lehetőség is. Az ambiciózus fiatal meglátta benne a lehetőséget, pályázott a Magyar falu programban – országosan is ő az egyik legfiatalabb, aki ebbe a programba belevágott.

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közelmúltban ismertette a falusi kisboltokat érintő támogatás első eredményeit. Elmondta: összesen mintegy 5,6 milliárd forintból 121 olyan településen nyílik kisbolt, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt. Hozzátette: pályázni lehetett ingatlanvásárlásra maximum ötmillió forintig, ingatlanfelújításra legfeljebb 50 millió forintig, illetve eszközbeszerzésre, ezenkívül munkabér- támogatást is lehetett igényelni. Külön támogatták továbbá, hogy az adott kisbolt – kvázi közösségi térként – is funkcionáljon, valamint vény nélkül kapható gyógyszereket is árusítson.

Balázs-Piri Máté elmondta: továbbra is előnyben részesíti majd a helyi kistermelők portékáit, és az olyan alapvető élelmiszerek, mint a tej, tejtermékek, pék- és húsáru mellett vegyi áru, ital és gyógyszer is kerül a polcokra. Előbb azonban teljes körű felújítás vár az épületre: nyílászárókat cserélnek, kívül-belül szigetelnek, rendbe teszik a tetőszerkezetet, és egy fedett teraszt is kialakítanak. –

A testvéreim nagyrészt külföldön élnek, én vagyok a legkisebb, fontosnak tartottam, hogy a közelben maradjak – mondta a tulajdonos, aki a családja mellett Ágh Péter országgyűlési képviselőnek és Bognár László polgármesternek is megköszönte a támogatást. A tervezett áprilisi nyitásig sem maradnak vásárlási lehetőség nélkül a zsédenyiek, Balázs-Piri Máté addig a büfékocsiba költözteti az üzletet.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter országgyűlési képviselő és Bognár László polgármester között Balázs-Piri Máté