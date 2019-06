Ünnepélyes avató: a parkot és a környékét is felújították

Sokan még falut mondanak, ha Büköt emlegetik, azonban a település központja egyre városiasabb: igazi zöld sziget, amely a világ bármely városának éke lehetne. A 260 millió forintos építkezést tegnap zárták ünnepélyes avatóval.

„Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel” – kezdte az ünnepséget a Répcementi férfikar. Ha parknak is hívják, mégiscsak közösségi tér – fogalmazott aztán köszöntőjében dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Felidézte, hogy már megkezdett munkát folytattak a 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével: a városközpont kibővítését. Az úgynevezett Zöld város programban újították meg a Széchenyi parkot és környékét, az elnyert támogatást még 160 millió forinttal egészítette ki saját erőből az önkormányzat, költségvetési tartalékból költöttek. Dr. Németh Sándor megköszönte a képviselőknek, hogy vállalták a sorban adódott pluszkiadásokat, mint például az öntözőrendszer kiépítése. Szerinte hiba lett volna, ha például a járda- és útfelújításhoz nem teszik rendbe a közműveket, így lett kerek a park és környéke megújítása. Bővült a tanösvény, felújították a pajtát a Koczán-háznál – sorolta és mutatta be a park körül elvégzett munkákat a polgármester.

Egyre inkább kisvárosi hangulatot mutat a városközpont, még akkor is, ha sokan faluként emlegetik a települést – fogalmazott dr. Németh Sándor. Az általános iskolásokat is bevonták: saját kompozícióikkal ültethették be az egyik virágágyást a hivatal mellett. A polgármester kiemelte: határidőre, jó minőségben és rugalmasan dolgozott a kivitelező. A támogatást a TOP-forrásokat koordináló megyei önkormányzatnak, az elnöknek, Majthényi Lászlónak köszönte meg. A TOP-források elsősorban azt szolgálják, hogy segítségével ledolgozzák a szint- és színvonalkülönbségeket a vasi települések, de a módosabbak sem maradtak ki – emlékeztetett Majthényi László. Szerinte a most elkészült büki park, tér a világon bárhol megállná a helyét, Párizsban, Prágában, Budapesten, Balatonfüreden.

Méltó centrum – ezekkel a szavakkal méltatta a beruházást Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Arról beszélt, hogy Vas megyében vannak régi városok meg olyan feltörekvő települések, amelyek azon dolgoznak, hogy behozzák az időt, kisvárost építenek a nagyközségből. Így van ez Bükön is – méltatta a városban elért célokat, befejezett és folyamatban lévő fejlesztéseket, terveket.