Vadászati almanach, Chernel István- és Wass Albert-szobor a tervek között

Három év alatt 50 millió forintot költhet a megye a vadászat népszerűsítésére. Nyomon követhetővé tennék az agancsgyűjtést, jövőre a vadászoknál is jön a plasztikkártya.

Az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezete és a Vasi Vadgazdálkodók Védegylete pénteken tartotta küldöttgyűlését a Nádasdy étteremben.

Gagyi István kamarai elnök kezdésként beszámolt az elmúlt időszak kamarai programjairól. A gyűlések, előadások, a bál és a szalonka­monitoring mellett vadászvizsgákat is tartottak, a januárin 40 főből 28, míg a márciusi vizsgán 30-ból 17-en feleltek meg. A kamaránál jelenleg 188-an vannak a hetven éven felüli vadászok, a hölgyek száma pedig 111.

Majthényi László, a felügyelőbizottság elnöke ismertette: tavaly a kamara bevétele 124 millió 186 ezer forint volt. Összesen 821 külföldi vadászjegyet értékesítettek, remélhetőleg ez idén sem lesz másként, és főleg akkor lehet erre számítani, ha a sertéspestis nem éri el a megyét – hangzott el. A sertéspestis mellett szó esett a vadkárfizetési kötelezettség és az agancsgyűjtés problémájáról is. Előbbi esetében abból van gond, hogy sokszor egyben akarják kifizettetni az erdészetek a kárt, ez azonban ellehetetlenítené a vadászatra jogosultakat. Az agancsgyűjtésnél pedig a fő gond a vad élőhelyének a zavarásával van, mivel azonban nagy az agancsok feketepiaca, nehéz visszaszorítani az illegális gyűjtést.

Most azon dolgoznak, hogy legalább legyen nyomon követhető az agancs útja – hangsúlyozta Gagyi István, aki elmondta azt is, hogy ahogyan a horgászoknál, úgy a vadászoknál is bevezetik jövőre a plasztikkártyát.

Szó esett a vadászokat érintő programokról és a vadászati világkiállításról is. A megyei vadásznap augusztus 17-én lesz Körmenden, míg az Országos Vadásznap és Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált szeptember 6–7-én tartják a Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadasparkban.

A 2021-es vadászati világkiállításra a kormány 50 milliárd forintot különített el. A megyék ebből a forrásból sikeres pályázat esetén 50 millió forintot használhatnak fel három év alatt, amelyet a vadászat népszerűsítésére, a fiatalok természettel való megismertetésére fordíthatnak. Vas megyében a pénzből 2021-ig négy kiállítást, egy vad- és halételeket tartalmazó kiadványt, egy Vas megyei vadászati almanach kiadását, egy vadászati konferenciát, valamint egy Chernel István- és egy Wass Albert- szobor felállítását tervezik.