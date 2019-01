Vajon ki lesz az év vasi embere?

Huszonegyedik alkalommal hirdeti meg a Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület „Az év vasi embere” választást. Bemutatjuk a jelölteket.

Dévai Boglárka

Szombathelyen született 1999- ben, a Szombathelyi Sportiskola keretein belül működő Delfin Sportiskolai Sportegyesület tornásza 2005 óta A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon Nankingban hatodik lett ugrásban, összetettben pedig a 16. helyen végzett. 2015 szeptemberében az eszéki világkupán ezüst érmes lett ugrásban. 2017 április elején az országos bajnokságon ugrásban megvédte bajnoki címét, majd április második felében a kolozsvári Európa-bajnokságon bronzérmes lett ugrásban. Májusban megnyerte az eszéki világkupát ugrásban. Szeptemberben a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) által rendezett Challenge világkupa-sorozat szombathelyi és párizsi állomásán egyaránt ezüstérmet szerzett ugrásban. 2018 júliusában az országos bajnokságon ugrásban második lett. A 2018-as glasgow-i Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett ugrásban – neki köszönhetően húsz év után nyert aranyérmet Európa-bajnokságon magyar női tornász. Számára egy tökéletes nap nem telhet el edzés nélkül.

Gyurácz Ferenc

Bükön nőtt fel. Ma Szombathelyen él, nős, két fi a és egy lánya van. Az ELTE magyar–néprajz szakán végzett, majd irodalomtörténetből doktorált (PhD). Körülbelül két évet dolgozott fizikai munkásként, és 26 hónapig katona volt. 1983–87 között a Savaria Múzeum muzeológusa, 1987-től az Életünk szerkesztője. 1994-től máig főszerkesztője a magyar vidék legrégibb tudományos és kulturális folyóiratának, a Vasi Szemlének. Bár felfogását szóban és írásban mindig nyíltan képviselte (például az 1989. március 15-ei rendszerváltó rendezvény szónoka volt a szombathelyi Fő téren), de lapjától távol tartotta a direkt politikát, a minőséget helyezte előtérbe. 2004-ben Vasszilvágyon létrehozta Magyar Nyugat nevű könyvkiadóját, amelynél vasi vonatkozású, de országosan is jegyzett könyveket szerkesztett és adott ki – 2018 őszén már a hetvenediket. Eddig hét saját könyvet írt, amelyek közül a legutóbbi, Populizmus című korunk egyik legfontosabb eszmei és politikai jelenségét elemzi.

Kiss Katalin

MBA végzettséggel rendelkező okleveles biológusmérnök, 1992 óta alkalmazottja és 1997 óta ügyvezetője a MAM vaskeresztesi gyárának, térségünk egyik legjobban fejlődő vállalatának. Vezetése alatt a kis vidéki termelőüzem a régió meghatározó és sikeres nagyvállalatává, munkaadójává és a cégcsoport kompetencia-központjává fejlődött. A környék legnagyobb munkáltatójaként rendszeres kapcsolatban áll a környező falvak vezetőivel, szükség esetén támogatja őket mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. A közvélemény felé a lehető legteljesebben próbálja közvetíteni az általuk képviselt kultúrát és értékeket. Mindig globálisan és térségben gondolkodik, társadalmi felelősségvállalása előremutató. A vezetése alatt álló cég termékeinek jellegéből adódóan a jövő generációjáért dolgozik, hiszen a jelen gyermekeiből lesznek a jövő felnőttei. Inspiratív vezető, aki személyes példamutatásával érdemelte ki munkatársai lojalitását és szakmai elismertségét. Vezetői képességeinek köszönhetően a gyár alkalmazottai magukénak érzik a közös célokat, amelyeknek teljesítése elvezet a közös sikerekhez. Munkáját nemcsak feladatnak, hanem hivatásnak is tekinti. 2017 óta a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozatának vezetője és a kamara alelnöke. Munkásságának elismeréseként a Vas Megye Gazdaságáért Díj birtokosa, a MAM-Hungária pedig elsőként részesült Vas Megye Családbarát Munkahely Díj elismerésben.

Merklin Tímea

Elkötelezett a magyar kultúra értékei, azok közvetítése iránt, a szívügye Vas megye, arra törekszik, hogy értékeket keressen és mutasson meg. Első fontos publikációja – Hamvas Béla Karnevál című regényének elemzése – az Életünk folyóiratban jelent meg 1992-ben. 1994-től újságíró a Vas Népénél. 1997-ben jelent meg Szép szavak kincstárnoka című első könyve, amely Gazdag Erzsi életét dolgozta fel. Lírai hangvételű köteteit 2004-ben és 2005-ben Gyermekemnek és Szüleimnek címmel adták ki. 2008-ban újságírói Nívódíjat kapott. Feldolgozta a Berzsenyi Dániel Könyvtár írói levelezés-gyűjteményét, amelyhez a Vasi Digitális Könyvtárban elérhető regisztert készített 2010- ben. Második Gazdag Erzsiről szóló könyvét 2012-ben írta. Hírlapíróként fi gyelemmel kíséri a helyi közélet színtereit, gyűjti és publikálja a példaadó történeteket. Tagja a Megyei Értéktár Bizottságnak, amelynek munkájában szívvel-lélekkel működik közre. 2015 és 2017 között kommunikációs munkatársként vett részt a szombathelyi campus duális gépészmérnöki képzésének bevezetésében, tagja volt a partnercégekkel közös egyetemi munkacsoportnak. 2016-ban és 2017-ben felsőoktatási szakképzésben kommunikáció szakos hallgatókat tanított. Tanítványait bevonva 2017-ben kutatómunkát végzett a Vasvári Értékfeltáró Kollégiumban. A hegyháti falujárásról, az értékek dokumentálásáról, a harminc másik kutatóval közös munkáról fi lmet és könyvet készített a Lakitelek Népfőiskola. Legutóbbi önálló kötete, a szombathelyi temetőket bemutató Sempervivum Savariense 2018 tavaszán jelent meg. 2018 őszén a Vas Megyei Prima Díj sajtó kategóriájának győztese, elnyerte a közönségdíjat, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig Sajtó Nívódíjjal tüntette ki. Szintén a 2018-as év hozadéka, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatot vállalt.

Nádorné Vörös Ibolya

Baján született, Győrben nőtt fel, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, ahol építőmérnöki diplomát szerzett. Tervezőmérnökként Szombathelyen, a vízügyi igazgatóságnál kezdte pályáját, majd az újonnan alakult környezetvédelmi felügyelőségre került. Ott a vízvédelem területén tevékenykedett, munkái közül kiemelkedett a Balaton vízminőség-védelmével kapcsolatos környezeti állapotfelmérés, elemzés és programalkotás. Mérnöki munkájáért 1997-ben a környezetvédelmi miniszter Elismerő Oklevelet adományozott számára. Aktív mérnöki pályájának utolsó tíz évében a Vasivíz Zrt.-nél dolgozott főtechnológusként. 1998-ban – az érintett szülők és szakemberek bevonásával – az autisták és családjaik segítésére létrehozta az Esőemberke Alapítványt, és annak kuratóriumi elnöke lett. Jórészt neki köszönhetően indult el – az országban az elsők között Szombathelyen – a speciális általános iskolai autista fejlesztő csoport. Nagy empátiával kezelte az autizmussal érintett családok támogatását, sokat tett azért is, hogy a családok el tudják fogadni érintettségüket, ugyanúgy, ahogy az ő családja is elfogadta, tekintettel arra, hogy az ő fi a is autista. A húsz éve folytatott önkéntes munkáját karitatív alapon, térítés nélkül végezte az alapítványnál. Az alapítvány tíz éve működteti a Holnap Háza autista lakóotthont Szombathelyen, amelynek létrehozásához sikerült Szombathely városának támogatását is megnyerni. Az intézmény tíz fogyatékkal élőnek ad családias légkörű második otthont. Három éve autistáknak, más fogyatékkal élőknek és megváltozott munkaképességű embereknek munkahelyet teremtve az Esőemberke Alapítvány létrehozta a Ma Háza foglalkoztatót a megyeszékhely szentkirályi városrészében. Ma már 43 ember számára nyújt szolgáltatást az alapítvány. Döntő szerepe van abban, hogy a tisztán civil szervezet intézményei tartósan működőképesek, és színvonalas ellátást tudnak biztosítani. Ehhez jelentős erőfeszítésekre, számos pályázat menedzselésére, támogató gazdasági szervezetek felkutatására és meggyőzésére volt szükség.

Prof. dr. Pusztay János

Prof. dr. Pusztay János, Szombathely és a nyugat-magyarországi régió egyik legjelentősebb munkásságú tudósa, sokoldalú közéleti személyiség, a helyi felsőoktatás és tudományos kutatás iránt elkötelezett célratörő egyéniség. 1948-ban született Szombathelyen és 1966-ban érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban. Ezt követően a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–orosz–finnugor szakán tanult. Az egyetem befejezése után 1991-ig az intézmény finnugor tanszékének oktatója volt. Előadóként dolgozott még a Göttingeni Egyetem Finnugor Tanszékén, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen és számos további neves felsőoktatási intézményben. 1985 és 1988 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium osztályvezetőjeként, majd 1991-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola főigazgatójaként tevékenykedett. Itt számos új tanszék és képzés elindításában játszott fontos szerepet, köztük az uralisztika tanszéknek is, amelyet 1991 óta vezetett. Termékeny kutatói és tudományszervezői munkája gyümölcseként számos önálló kötettel, szótárakkal, tanulmányokkal és tudománypolitikai írásaival öregbítette szűkebb pátriánk tudományos hírnevét. Mindemellett fontos tisztségeket is elvállalt: például a 2005- ben alakult Magyar Nyelv Terminológiai Tanács alelnöke és évekig a Finnugor Népek Világkongresszusa Konzultatív Bizottságának tagja és koordinátora volt. A finnugor népek közötti kapcsolatok fejlesztése céljából megszervezte a Collegium Fenno-Ugricum intézetet, amelynek 2008 óta vezetője. Sokoldalú munkásságával számos ösztöndíjat (pl. a neves Humboldt-ösztöndíjat) és egyéb elismerést (pl. a Prima Primissima díjat tudomány kategória, 2008) nyert el.

Szabó Tibor

Szabó Tibor 33 évesen csöppent a színházi életbe, másfél évtizeden át volt a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tagja, tíz éven át töltött be vezető funkciókat mindkét színházban, meghívott színészként több társulatban fellépett. Sokoldalú, jó hangi adottságokkal rendelkező, keresett színész lett. Sikeres, 2006-ban Jászai Mari-díjjal elismert karriert koronázott meg, amikor 50 évesen diplomát szerzett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. 2008-ban párjával, Bálint Éva színésznővel együtt alapító tagjai lettek a szombathelyi Weöres Sándor Színháznak. Sok helyre hívják fellépni, zenés műsoraival bejárta Vas megyét. Az elmúlt egy évtized során komoly népszerűségre és elismertségre tett szert, ezt kamatoztatva – 2015-től a Charity Shop adománybolt jószolgálati nagyköveteként is – számtalan jótékonysági rendezvény és adománygyűjtő akció szervezésében vesz részt. Fontosnak tartja a fiatal tehetségek támogatását, tanítványai több díjat nyertek országos versenyeken. 2016-ban bekapcsolódott a Nemzeti Művelődési Intézet Pajtaszínház mozgalmába, melynek révén részt vállalt a jákfai és a kissomlyói amatőr színjátszó csoportok létrehozásában, produkcióikat a Nemzeti Színház éves szemléjén is bemutatták. Szabó Tibor előadó-művészetét szolgálatnak tekinti, széles társadalmi rétegekhez igyekszik és tud szólni. Idősek otthonában, börtönben, iskolában, óvodában lép fel, neki nem akadály, ha nincs honorárium. Jótékonysági rendezvények állandó közreműködője, 2016-ban az Isis Big Banddel koncertezett a kőszegi Nagy László EGYMI javára. 2017- ben a 60. születésnapjához kapcsolódóan két jótékonysági koncertet adott betegek megsegítésére, 2018-ban, a családok évében, nehéz sorsú családokat támogatott adventi műsorával. Sok helyre hívják segíteni, magától értetődik számára az, ami egy ideje életcélja is: a segítségnyújtás. Párjával itt házasodtak össze, két gyermekük is Szombathelyen született, így minden adott, hogy immár véglegesen szombathelyinek vallja magát.

Dr. Tóth Csaba

Sárváron született. 1986-tól az egyetemi diplomája megszerzésétől dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztályán. Kórbonctan-kórszövettan, majd citopatológiai ráépített szakvizsgát szerzett. 2002-től osztályvezető főorvos. Oktatott a Pécsi Egyetem Szombathelyi Képzési Központjában és a Nyugat-magyarországi Egyetem biológia tanszékén. A Kórház Kiváló Orvosa, 2010-ben Pro Sanitate miniszteri kitüntetésben részesült. A Magyar Patológus Társaságnak és annak citodiagnosztikai szekciójának is vezetőségi tagja. A rutin diagnosztikus citológiai és szövettani vizsgálatok mellett az elmúlt években több, a daganatos betegek minél modernebb, célzott terápiás kezeléséhez szükséges molekuláris patológiai vizsgálatokat kiegészítő immunhisztokémiai vizsgálatot vezettek be szakmai irányítása mellett. Ezek elősegítik, hogy a betegek minél előbb modern kezelésben részesülhessenek. Nem kell várni az országos intézetekben elvégzendő vizsgálatokra, mivel mára már ezek helyben is elvégezhetők.

Dr. Tóth Endre

1944-ben született Szombathelyen. Jelképes értékű, hogy a szombathelyi Szent Márton templomban – későbbi felfedező kutatásainak színhelyen – keresztelték meg és 1945-ben hónapokat töltött a szeminárium épületében, azaz a római „császári palota” területén. 1962-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban, majd azt követően a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen régészetet és történelemtanári szakot végzett. 1968-ban kapott diplomát, majd ugyanott doktorált 1971-ben. 1969-ben a szombathelyi Savaria Múzeumban, majd 1970-től a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályán dolgozott, 1984-től nyugdíjba vonulásáig a Központi Régészeti Osztály Könyvtárának vezetője volt. Tóth Endre szakterülete Pannónia római korának régészete és története. Nevéhez fűződik a szombathelyi Szent Márton templom és környékének régészeti kutatása, amely a késő római kor egyik legfontosabb ma is álló keresztény műemléke. Nagy jelentőséget tulajdonított a korabeli fémművesség és ötvösség tanulmányozásának is. Ezen keresztül jutott el a Szent Korona vizsgálatához, amelyről több könyvet is publikált. Nevéhez fűződik a szombathelyi Panniculus Régiségtani Egylet megalapítása és az Acta Savariensia könyvsorozat újraindítása. 1998-ban Kiss Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs szerzőtársai közreműködésével megjelentette a szombathelyi városmonográfia első kötetét.

Tóth Kálmán

1964-ben született Szombathelyen, ahol a tanulmányait is végezte, történelem–népművelés szakon szerzett diplomát. A későbbiekben először kulturális menedzser, majd művelődési és felnőttképzési menedzser szakképesítést és múzeumpedagógiai szaktanácsadó végzettséget szerzett. 1987 óta dolgozik a Savaria Múzeum közművelődési, közönségkapcsolati osztályán, a Megyei Hatókörű Városi Múzeum múzeumpedagógusa. Elnökségi tag a Tájak Korok Múzeumok Egyesületben és a Vasi Múzeumbarát Egylet titkára, amely posztra 1998-ban az alakuló ülésen választották meg. Egyesületi tevékenysége és munkaköre szorosan összefonódik, minkét pozíciójában kiemelt feladatnak tartja az ifjúsági programokat. A 2018- ban megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő közhasznú szervezet célja a Vas megyei gyűjteményekben őrzött természeti, tárgyi és szellemi örökségelemek megőrzésének elősegítése. Közel 300 fős tagsága és a széles közönség számára folyamatosan szerveznek közművelődési eseményeket. Az egylet ifjúsági csoportja, a Vasi Múzeumbogár Klub, iskolaidő alatt heti rendszerességgel tartja foglalkozásait. A klub tevékenységének szerves részét alkotják az örökségpedagógiai módszerekkel vezetett projektek, amelyek célja a helyi identitás erősítése. Kiemelt fontosságúak a nyári régész-, illetve örökségőr táborok. Nevéhez köthető számos rendezvény, vándorkiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás, klubfoglalkozás, kirándulás és vetélkedő szervezése. Munkásságát több alkalommal is elismerő oklevéllel és különdíjjal jutalmazták. Klebelsberg Kunó 1922-ben elhangzott szavait tekinti jelmondatának: „A kultúra nem olyan kincs, amit puszta őrzéssel meg lehet tartani.”

A MEGYE FACEBOOK-OLDALÁN SZAVAZHAT A választás első körében a Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület által felkért kuratórium kiválasztott tíz személyt, akik közül második körben – az elkövetkező napokban – titkos szavazással döntenek majd a megválasztott személyről. Az eredményt egészen addig titokban tartva – a hagyományokhoz híven – a 2019-es Megyebálon, január 12-én, éjfélkor ismertetik majd. A megyei önkormányzat ezúttal Szombathely önkormányzatával közösen rendezi meg bálját, méghozzá több év „megyejárás” után a megyeszékhelyen, az Agora – Művelődési és Sportházban. Dr. Balázsy Péter, a Vas Megyéért Egyesület által felkért kuratórium elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelöltek közül tavaly először választottak közönségdíjast. Erre pedig az idén is lesz lehetőség, hiszen a Vas megyeiek (is) egészen január 11-én éjfélig szavazhatnak Vas megye Facebook-oldalán az általuk legalkalmasabbnak tartott jelöltre – az illetőt bemutató méltatás lájkolásával. vasi embere? A döntést a január 12-ei megyebálon hirdetik ki – Szavazhatnak a közönségdíjasra

