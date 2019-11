Vita a gyermekotthon körül – Szenvedélybetegek vagy fogyatékos, 3 és 18 év közötti kicsik helye lesz?

Szerdán tárgyalja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális és Lakás Bizottsága, csütörtökön pedig a közgyűlés annak a petíciónak a kérdését, amit az Erdei Iskola Úti Közmű Közösség és a Külső-Nárai úti Vízi-Közmű Társulat nyújtott be az önkormányzathoz a tervezett speciális gyermekotthon ügyében.

A lakók tiltakozásukat fejezték ki azzal kapcsolatosan, hogy lakókörnyezetükben, a Középhegyi utca 1. szám alatti ingatlanon speciális gyermekotthon épüljön. Mint ahogy arról tegnapi számunkban beszámoltunk, írásbeli, 120 személy aláírásával ellátott nyilatkozatukban azt kérték, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósítandó Égszínkék Búzavirág Speciális Gyermek-

otthon projekt a fenti területen ne valósulhasson meg.

A projekt leírásában olvashatjuk: „A helyszín kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy az oktatási intézmények és tömegközlekedési eszközök elérhető közelségben legyenek. A projekt benyújtása előtt a kiválasztott helyszín és a projekt bemutatására lakossági fórumot szerveztünk.”

Érdekes módon az Erdei Iskolai úti lakóparkban lakó megkérdezettek közül erre a lakossági fórumra senki sem emlékszik. A Brenner János utca egyik lakója csak egy olyan fórumról tud, amit a lakók maguk szerveztek az egyik önkormányzati képviselőjelölt meghívásával, aki garantálta, hogy amennyiben bekerül a testületbe, kiáll a lakók kérése mellett. (Információink szerint nem került be.)

Dercsárné Jávorics Ágnes, az aláírásgyűjtés fő szervezője szerint sem kaptak a lakók semmiféle tájékoztatást. Csak akkor kezdtek kutakodni, amikor a Középhegy út menti erdőből rengeteg egészséges fát kivágtak, aztán a dzsungel közepén egyszer csak megjelent a projekttábla a speciális gyermekotthon építéséről.

– Az Erdei Iskolai út, a Középhegyi út és a Jégpince által határolt terület egy lakó-pihenő övezet, az emberek hatalmas pénzeket öltek a telkekbe, a közművesítésbe – magyarázza Dercsárné. – Ötszáz méteres körzeten belül 130 család lakik itt, 210 gyerekkel. Nem ide való egy olyan létesítmény, ahol drogos, szenvedélybeteg fiatalok laknak és ki-bejárnak az intézményből. Természetesen nem tiltakoznánk olyan gyermekotthon ellen, ahol sérült lakók vannak, hiszen a Johanneum eddig is itt volt, de ebben az esetben felsőbb forrásból tudjuk, nem erről lenne szó. Biztos, hogy ott leszünk a közgyűlésen, hogy elmondjuk az aggályainkat – fogalmazott. A „felső forrást” nem nevezte meg. Fejes Tamásnak egyelőre csak kiskertje van itt, de az az építési területtel határos, így ő is aláírta a petíciót. – Úgy hallottuk, nevelési problémás lányok fognak ide költözni, betonfallal lesz körbevéve az udvar. Ki szeretne ilyen szomszédságot? Persze – teszi hozzá – biztosat csak akkor lehet tudni, ha kinyitják a kaput. Gáspár Zsolt, aki ugyancsak itt építkezett a lakóparkban, még határozottabban fogalmaz: – A szomszédomtól tudom, aki a gencsapáti gyermekotthonban dolgozik, hogy problémás lányokat fognak ide költöztetni, akik nem illeszthetők be a társadalomba, folyamatosan vannak rendőrségi ügyeik. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központilag, a szombathelyiek feje fölött átnyúlva döntött – a helyi vezetés nem csinálna ilyen butaságot, hogy pont egy békés lakópark mellé tervez egy ilyen leányotthont. Amikor vittük a petíciót, mindenki azonnal aláírta. Azt várjuk, hogy a városvezetés mellénk áll és megakadályozza a beruházást. Egyébként volt már sikertelen közbeszerzési eljárás – ekkora összegért úgyse fogja vállalni senki a kivitelezést.

A főigazgatóság 168 millió forinttal támogatott fejlesztésének leírása a projekt célját árnyaltabban jelöli meg: abban nincs szó a gencsapáti otthonról. A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg Intézményegységeként működött Leány Gyermekotthon és Fiú Gyermekotthon kiváltását jelölik meg célként. Az 1930-ban épült épületben lévő 18 személyes hálótermek ugyanis nem felelnek meg a speciális szükségletű ellátottak számára. Írnak arról is, hogy a létesítendő, 24 férőhelyes Speciális Gyermekotthonban, a 3+1 földszintes épületben az otthont nyújtó ellátásra jogosult kiskorúak ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően történhetne.

Megkerestük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas megyei Kirendeltségét is. Lapzártánkig azonban nem kaptunk választ.