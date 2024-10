Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya még szeptember közepén hirdetett ki egy 26 fős bő keretet, amit most szűkített 23 fősre, ám a nyáron a Chelsea-től az Aston Villához szerződő (de legutóbb a Dortmundban futballozó) Ian Maatsen azon a listán nem volt rajta, most mégis meghívót kapott. Bekerült a sérüléséből felépült Mats Wieffer is, viszont a szintén brightoni védő, Jean Paul van Hecke, az Arsenal hátvédje, Jurriën Timber, a PSV két középpályása, Jerdy Schouten és Joey Veerman, illetve az Ajax csatára, Wout Weghorst is kimaradt a mostani keretből, ahogy a nyáron Szaúd-Arábiába szerződő, a kapitánnyal emiatt összevesző Steven Bergwijn – és a Brazíliába igazoló Memphis Depay sem kapott meghívót.

Hollandia a Nemzetek Ligája A csoportjában pénteken 20.45-kor lép pályára a Puskás Arénában.



A holland válogatott kerete, kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton – Anglia). Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), Ian Maatsen (Aston Villa – Anglia). Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton – Anglia). Támadók: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Justin Kluivert (Bournemouth – Anglia), Donyell Malen (Dortmund – Németország), Joshua Zirkzee (Manchester United – Anglia).