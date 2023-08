Legutóbb negyed évszázaddal ezelőtt rendeztek szabadtéri atlétikai világversenyt Budapesten, az 1998-as Európa-bajnokságon két érmet szerzett a magyar csapat. Mindkettő a korszak emblematikus kalapácsvetőinek nevéhez fűződött, az arany a szentgotthárdi Gécsek Tiboré lett, aki 82,87- tel nyerte meg a versenyt, az ezüst pedig az olimpiai bajnok Kiss Balázsé.

25 évnek kellett eltelnie, míg a magyar főváros újra szabadtéri atlétikai világversenyt rendezhet, és az augusztusi világbajnokságon ugyancsak kalapácsvetésben van a legnagyobb esélyünk az éremszerzésre. Gécsek volt egyébként az első magyar kalapácsvető, aki át tudta lépni a bűvös nyolcvanméteres álomhatárt. Ha már atlétikai vb és kalapács, érdemes felidézni az 1999-es sevillai világeseményt is, amelyen ugyan Gécsek volt a nagy favorit, de neki nem, hanem egy bizonyos Németh Zsoltnak sikerült csodát tennie. 79,05 méteres dobásával a német Karsten Kobs mögött az ukrán Piszkunov előtt nyerte el az ezüstérmet.

– Ez még az előző évezred krónikájához tartozik – emlékezett vissza Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője, a sevillai vb hőse. – Nagyon szép emlékeket őrzök arról a világbajnokságról. Nem én voltam a legfőbb esélyes, de a legendás utolsó dobással sikerült elérnem a dobogó második fokát – idézte fel. Akkor ott Gécsek Tibor nyolc centivel maradt le a bronzról. A magyarok eddig 14 érmet szereztek a szabadtéri atlétikai világbajnokságokon, az arany még hiányzik a gyűjteményből. A 14 medál közül hét kalapácsvetésben (Gécsek Tibor, Németh Zsolt, Annus Adrián, Pars Krisztián, Halász Bence) született.

A legutóbbi érmes Halász Bence volt 2019-ben Dohában, a szombathelyi kalapácsvető a budapesti vb-n is szerezhet érmet. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy 1984 óta minden nyári olimpiai játékokon ott vannak a Szombathelyi Dobó SE versenyzői. Mindeddig tíz olimpián 13 atléta összesen 25 alkalommal állhatott dobókörbe. Így már nem szorul magyarázatra az a tény, miszerint kalapácsvetésben csak szombathelyi áll dobókörbe a budapesti atlétikai világbajnokságon a magyar színeket képviselve.

– Most már tényleg mindenki várja, hogy eljöjjön az a bizonyos pillanat – fogalmazott a mesteredző, az emlékezetes sevillai vb ezüstérmese.

– Ugyan szerepeltünk már éles körülmények között is az új stadionban, de ez egészen biztosan más lesz, mert ahogy hallottuk, telt ház várható, minden jegy gazdára talált. Az nem lesz újdonság, hogy benépesült lelátók előtt kell versenyeznünk, az viszont igen, hogy hazai közönség előtt, ahol túlzás nélkül mindenki nekünk szurkol majd. Ezt csak azok tudhatják, milyen érzés, akik részt vettek az 1998-as hazai rendezésű Eb-n.

Németh Zsolt elmondta, rendkívül sűrű a férfiak mezőnye, többen is képesek lehetnek nagy dobás(ok)ra.

– Bence most is éremesélyes – szögezte le a tréner. – De hozzá hasonlóan sokan vannak még így. A lengyel Nowicki továbbra is kiemelkedik a mezőnyből, és utána van még hat ember, akik közül bárki odaérhet a dobogóra. Talán Oszakában volt utoljára ennyire komoly mezőny. Számunkra ezen a vb-n az lenne a legjobb, ha mindenki előbbre végezne a rajtlistás helyénél. Bencét a 3–6. helyek valamelyikére, a két fiatal titánunkat, Rába Danit és Varga Donátot a 12–16. hely környékére várjuk, míg Gyurátz Rékát a 16–20. pozíciók körül prognosztizáljuk. Nem csupán a kalapácsvetés, hanem az egész magyar atlétaválogatott legnagyobb reménysége a vb-bronzérmes, Eb-ezüstérmes, tokiói olimpikon Halász Bence, akire hétről hétre egyre több terhet pakolt a média és a közvélemény.

– Nem kis terhet cipelek a vállamon, amiben a média illetékeseinek elég nagy munkájuk van – nyilatkozta Halász Bence. – A teher súlyos ugyan, de elbírom. Nagyon várom a versenyt, azt a rosszabb fajta izgulást nem érzem szerencsére, inkább csak egészséges drukk van bennem. Jó formában érzem magam, nagyon hasznos volt az ob utáni egyhetes budapesti edzőtábor, melynek során kiismerhettük a dobókört. Az utóbbi edzéseken sokkal jobb eredményeket értem már el, mint a Gyulai vagy a Németh Pál Memorialon, úgyhogy bizakodó vagyok. Az lesz a nagy kérdés, mennyire tudom megőrizni a hidegvéremet.

Rába Dániel idén még nem tudta megmutatni azt, mire képes valójában.

– Az idei legjobb eredményemmel, 72,56 méterrel kalapácsvetésben a vb-indulók utolsó harmadában foglalok helyet, viszont nem ez lesz a mérvadó, hiszen megvan bennem a nagy dobás lehetősége – vélekedett Rába Dániel. – Bennem van az a nagy méter, amihez megvan az erőm, és képes vagyok összerakni a technikát is. Szerintem bennem van a 74-75 méter. Ettől függetlenül már annak is örülök, hogy kijutottam a vb-re és dobókörbe állhatok a magyar szurkolók előtt.

A 23 éves Varga Donát sok korosztályos világverseny után élete első nagy, felnőtt tornájára készül.

– A felkészülés nagyon jól sikerült, legalábbis az edzéseredményeim erre engednek következtetni – számolt be Varga Donát. – Ezek alapján bármire képes lehetek, és az eredményeim alapján a legjobb 12-be várom magam. Veszítenivalóm nincs, teher sincs rajtam, noha a masszőröm azt mondta, csak a döntőre vett jegyet, a selejtezőre nem, úgyhogy már csak ezért is be kell kerülnöm a fináléba.

A nők mezőnyében – ahogyan az utóbbi években megszokhattuk – Gyurátz Réka lép dobókörbe. A korábbi ifjúsági világbajnok a tavalyi németországi Eb-n 7. lett.

– Voltam már jobb formában is, eddig ez az év nem úgy alakult, ahogy szerettem volna – árulta el Gyurátz Réka. – Legfőbb célom az, hogy a selejtező után úgy jöhessek le a pályáról, mindent megtettem, ki tudtam hozni magamból a maximumot. A férfi kalapácsvetők selejtezőit szombaton délben és 13.40-kor rendezik, míg a hölgyek augusztus 23-án, szerdán 19 órakor, valamint 20.35-kor állnak először dobókörbe.