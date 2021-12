Rengeteg oka lehet annak, hogy valamit, amit a világhálón csinál, valaki titokban szeretne tartani. Gyűrűt keres a leendő élete párjának, utánanéz, hogy mi lehet az a rejtélyes bőrkiütés, vagy éppen egy pikáns oldalt olvas.

Ilyenkor jön jól a most továbbfejlesztett Privát böngészés mód. Ráadásul a Privát böngészés őrei már a hagyományos munkamenetben is elérhetőek, „Fokozott követés elleni védelem” néven. Csak be kell a védelmet állítani – ha a meglátogatott weboldalak követőkódjaitól szabadulni szeretnénk.

Mindenekelőtt azonban el kell oszlatni néhány tévhitet a Privát böngészéssel kapcsolatban.

Az egyik legelterjedtebb mítosz a Privát böngészéssel kapcsolatban (bármelyik nagyobb webböngésző esetében) az, hogy az anonimitást biztosít az interneten.

A Chrome, a Safari, az Edge és a Firefox böngészők Privát böngészés módját elsősorban arra tervezték, hogy a felhasználó tevékenységét titokban tartsa az ugyanazon a számítógépen lévő többi felhasználó előtt, de a webhelyek és az internetszolgáltatók akkor is gyűjthetnek információkat a látogatásokról, ha valaki nincs bejelentkezve.

1. tévhit: A privát böngészés névtelenné teszi az interneten



Valóság: A privát böngészés nem rejti el a személyazonosságát és az online tevékenységét. A weboldalak és az internetszolgáltatók továbbra is gyűjthetnek adatokat a látogatásáról, még akkor is, ha nem jelentkezik be. Ha a munkahelyén használja az eszközt, akkor a cége is figyelheti, hogy milyen weboldalakat keres fel. Ha otthon internetezik, akkor a szolgáltatója és a partnereik is hozzáférhetnek a böngészési tevékenységéhez.

Csak egy VPN vagy virtuális magánhálózat, mint például a Mozilla VPN, rejtheti el a tartózkodási helyét, és titkosíthatja online tevékenységét, megóvva személyazonosságát és adatait a kíváncsiskodó szemektől. Ha rejtve szeretne maradni az interneten, próbálja ki a Mozilla VPN szolgáltatást.

2. tévhit: A privát böngészés eltávolítja a böngészési tevékenysége minden nyomát a számítógépéről

Valóság: A privát böngészés úgy működik, hogy lehetővé teszi a böngészést anélkül, hogy a privát ablakba mentené a jelszavakat, sütiket és a böngészési előzményeket. Ha fájlt tölt le egy weboldalról, az továbbra is a számítógépen marad, de nem fog megjelenni a Firefox letöltéskezelőjében. Ha könyvjelzők közé ment egy weboldalt egy privát ablakban, akkor megmarad a könyvjelzők listájában.

3. tévhit: A privát böngészés nem jelenít meg előzményeket

Valóság: A privát böngészés alapértelmezetten megjeleníti a felkeresett oldalakat és könyvjelzőket, ahogy a címsávba ír. Ezek a weboldalak a normál böngészés során kerültek mentésre a Firefoxban. Ha nem akarja látni ezeket a javaslatokat, akkor kikapcsolhatja ezeket a Firefox Beállítások Adatvédelem és biztonság paneljén a címsor alatt.

4. tévhit: A privát böngészés megvédi a billentyűzetnaplózó és más kémprogramoktól

Valóság: A privát böngészés nem véd a számítógépre telepített kártékony programoktól. Ha azt gyanítja, hogy kártékony program található a számítógépén, akkor tegyen lépéseket az eltávolításához, hogy megakadályozza, hogy ez máskor is megtörténjen.

A Firefox olyasmit kínál, amit más böngészők nem, mégpedig fejlett adatvédelmi védelmet.

A Firefox-ot fejlesztő Mozilla a Firefox Privát böngészés módját úgy alakította ki, hogy extra védelmet nyújtson a böngészési munkamenetet az internetes nyomkövető cégekkel szemben. Ezeknek a cégeknek a nyomkövetői mindenütt jelen vannak, a weboldalakban megbújva követik a felhasználót az interneten, és részletes profilokat készítenek a böngészési szokásai alapján.

A Fokozott követés elleni védelem először csak a privát ablakokban volt jelen, majd folyamatosan elérhetővé a vált a hagyományos böngészési munkamenetekben is. A nyomkövető blokkolás megakadályozza, hogy a nyomkövető cégek hosszú listájáról származó nyomkövető tartalmak (képek és szkriptek, amelyeket arra terveztek, hogy kémkedjenek) betöltődjenek a böngészőbe.

Idén a Firefox csapata az egész év során, fokozatosan új adatvédelmi védelemmel egészítette ki a Privát böngészés és a „Szigorú”-ra állított Fokozott követés elleni védelem üzemmódot, valamint megerősítette a meglévő védelmi vonalakat. A megerősített védelem jó hatással van a böngésző sebességére is, hiszen a blokkolt felesleges tartalom, amit nem kell letölteni és futtatni a böngészőnek, nem lassítja a böngészőt.

A Teljes cookie-védelem a cookie-k nyomon követésének megállítására szolgál különálló cookie-tárolókkal. A Total Cookie Protection úgy működik, hogy minden egyes meglátogatott weboldalhoz külön „cookie-edényt” tart fenn. Bármikor, amikor egy weboldal vagy egy weboldalba ágyazott harmadik féltől származó tartalom cookie-t helyez el a böngészőben, az a cookie az adott weboldalhoz rendelt cookie-tárolóba kerül, és nem osztható meg más weboldalakkal.

Az Intelligens blokkolás gördülékenyebb bejelentkezést biztosít, még a Facebookon is.

A SmartBlock, a fejlett nyomkövető blokkoló mechanizmus a webböngészési élményt és az erős adatvédelmet kombinálja. Biztosítja, hogy továbbra is használhatja a harmadik féltől származó bejelentkezési gombokat, beleértve a Facebookot is, a webhelyekre való bejelentkezéshez, miközben erős védelmet nyújt a webhelyek közötti nyomkövetés ellen.

A SmartBlock helyi helyettesítő elemeket biztosít a blokkolt harmadik féltől származó nyomkövető szkriptek számára. Ezek a helyettesítő szkriptek éppen úgy viselkednek, mint az eredetiek, hogy a webhely megfelelően működjön. Csak nem tartalmazzák a követő kódot. Lehetővé teszik, hogy az eredeti szkriptekre támaszkodó webhelyek a funkcionalitásukkal együtt töltsék be őket.

A SmartBlock helyettesítő szkriptek a Firefoxhoz vannak csomagolva, így nagyon kicsi az esélye annak, hogy a harmadik féltől származó nyomkövető tartalmak betöltődjenek és nyomon kövessék a felhasználót, hacsak nem a Facebookra való bejelentkezésre szolgáló gombokkal lép be. Ezenkívül maguk a helyettesítők nem tartalmaznak olyan kódot, amely támogatná a nyomkövetési funkciókat.

Automatikusan biztonságos, titkosított kapcsolat létrehozása HTTPS-en keresztül

A nem biztonságos kapcsolatok nem csak az online biztonságát veszélyeztetik, hanem a böngészett webhelyek teljes tartalmát is felfedik bárki számára, aki képes megfigyelni az internetes forgalmat, beleértve az internetszolgáltatót is. A Privát böngészés ablakban a Firefox alapértelmezés szerint a biztonságos webkapcsolatokat részesíti előnyben minden meglátogatott weboldal esetében.

A Firefox HTTPS by Default házirendje a Privát böngészés böngészési ablakokban jelentős előrelépést jelent a böngésző által a nem biztonságos weboldalak címeinek kezelésében. Amint azt az alábbi ábra szemlélteti, valahányszor beír valaki egy nem biztonságos (HTTP) URL-címet a Firefox címsorába, vagy egy weboldalon egy nem biztonságos linkre kattint, a Firefox mostantól először megpróbál biztonságos, titkosított HTTPS-kapcsolatot létrehozni a weboldallal. Azokban az esetekben, amikor a weboldal nem támogatja a HTTPS protokollt, a Firefox automatikusan visszalép, és helyette a hagyományos HTTP protokollt használva létesít kapcsolatot.



A Firefox most először megpróbál biztonságos, titkosított HTTPS-kapcsolatot létrehozni a webhelyhez

A Firefox alapból megnyirbálja a HTTP Referrers fejlécet. A HTTP Referrers fejléc adja át a hivatkozásra kattintva, hogy a felhasználó honnan érkezett az adott weboldalra, URL-re. Az internetkor hajnalán a böngészők rendszerint a teljes URL-t átadták, lényegében az összes kiszolgáló letöltendő erőforráshoz is . Mivel az URL-ben esetenként profilozható információk is megjelentek, ezért célszerűnek látszott ezen információk megzabolázására.

Eredetileg, ha a weboldal nem adott meg ilyen házirendet, akkor automatikusan a ‘no-referrer-when-downgrade’ módot választotta. Ez azt jelenti, hogy ha csak nem történik https → http protokollváltás, akkor az egész URL-t átküldte a böngésző. A Firefox-ban manapság már a ‘strict-origin-when-cross-origin’ mód az alapértelmezett, azaz ilyenkor egy linken át egy másik weboldalra érkezve a nem csak az URL paramétereket, hanem az URL elérési utat is levágja a HTTP Referrers fejlécről.

Akkor is védve van, ha nem a Privát böngészés módban van

A Privát böngészésben nyújtott védelmünkön túlmenően a Firefoxban összességében igyekeznek a fejlesztők fellépni a mindennapi böngészés során történő nyomon követés ellen, és számos védelmet emeltek át a normál ablakokba, böngészési munkamenetekbe. A Fokozott nyomkövetés-védelem funkció alapértelmezés szerint minden ablakban blokkolja a legrosszabb sütiket, ujjlenyomatokat és a közösségi média nyomkövető sütiket.

A problémák amelyeket a nagy számú követés okoz, nem csak teljesítménybeli probléma, hanem etikai kérdéseket is felvet. A Ghostery által végzett tanulmány szerint az átlagos oldalbetöltési idők 55.4%-át a nem kívánt tartalmak betöltésére fordítja a böngésző.

De a lassulás csak a kisebbik probléma. Ki akarja, hogy mondjuk webáruházról-webáruházra a megnézett és megvásárolt termékekről egy harmadik fél – a követő sütik és egyéb technikák révén – tudomást szerezzen? Vagy mi előnye származik abból a felhasználónak, ha a böngészője egyedi jellemzői, ujjlenyomata alapján a weben egy felhasználó bármikor követhető legyen. Vagy webhelyek egyszerűen kriptovaluta bányászásra használják a felhasználók gépeit?

Vannak weboldalak, amelyek a felhasználó adataiért cserébe tartalmat szolgáltatnak. De ez az adatszolgáltatás – a Mozilla szerint – nem lehet önkényes, hanem kizárólag felhasználói beleegyezés nyomán történhet.

Borítóképünk illusztráció