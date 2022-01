Nem most indult a Mojo Vision, de a sci-fibe illő fejlesztésük most nagyot lépett a tényleges kereskedelmi megvalósítás irányába: megállapodtak az Adidas céggel is. Befektetőik között tudhatják többek között az Amazon Alexa Fundot és a Liberty Global Venturest is.

A kontaktlencse legfontosabb eleme egy fél milliméter széles, hatszögletű kijelző, melynek képét optikailag a videón látható módon miniprojektor tágítja ki.



Viselhető eszközként a Mojo Vision megszabadítaná a sportolókat a terjedelmes kiegészítőktől, s még csak le sem kellene pillantaniuk a navigáció, a fitnesz app vagy más alkalmazás adataiért.

A cég új megállapodásokat jelentett be az Adidas Running, a 18Birdies közösségi golfalkalmazás, a Slopes sí- és snowboardelemző alkalmazás, a Trailforks kerékpáros és túratérképes alkalmazás és a Wearable X szenzorral ellátott jógaruházatot gyártó céggel.



Az Adidas vizsgálja, hogyan integrálhatja a Mojo kiterjesztett valóság lencséjét a Runtastic alkalmazás ökoszisztémájába.



Borítóképünkön a Mojo Vision