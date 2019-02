Hamisítványnak hitték a festményt, kiderült, hogy Van Gogh

Vincent van Gogh festményeként azonosított az amszterdami Van Gogh Museum egy San Franciscóban lévő képet, amelyet eddig kétes eredetűként könyveltek el, mert több szakértő is hamisítványnak tartotta.

A Csendélet gyümölccsel és gesztenyével című festményt 1960-ban adományozták magánszemélyek a San Franciscó-i Szépművészeti Múzeumnak. Az eredetiségével kapcsolatos kételyek miatt a mű eddig nem szerepelt a posztimpresszionista holland festő alkotásainak katalógusában.

Van Gogh Museum in Amsterdam has determined that the painting "Still Life with Fruit and Chestnuts", in the collection of the Fine Arts Museums of San Francisco since 1960, is a genuine Vincent, dating from 1886. https://t.co/q8Em6cXaJ4 pic.twitter.com/8PlzIRIJ0i

