Mario Götze a Borussia Dortmundban robbant be a futballelitbe, miután végigjárta a korosztályos csapatokat, majd 2010-ben bemutatkozott a felnőttek között. A technikás támadó középpályás hamar alapemberré nőtte ki magát Jürgen Klopp együttesében, amellyel 2011-ben és 2012-ben is német bajnok lett, egy évvel később pedig BL-döntőig jutott.A Bayern elleni fináléban Götze sérülés miatt nem játszhatott, de akkor már biztossá vált, hogy a következő idényt a bajor sztárcsapatnál kezdi meg - írja azt origo.

A német futball csodagyerekének tartott játékos első szezonja jól sikerült Münchenben, 45 meccsen 15 góllal és 13 gólpasszal járult hozzá a sikerekhez (Bundesligát, Német Kupát, Klubvilágbajnokságot és Európai Szuperkupát is nyert a csapattal a 2013/2014-es idényben), így nem lehetett kérdés, hogy Joachim Löw szövetségi kapitány kiviszi a brazíliai világbajnokságra.

A 2014-es vb-n Götze csak az elődöntőben nem lépett pályára, amikor a németek történelmi vereséget mértek a brazilokra, 7-1-re kiütve a házigazdát. A döntőig nem a Bayern fiatal sztárjáról szólt a torna, aki addig három meccsen kezdett és kétszer volt csere, és csak egy gólt lőtt és egy gólpasszt adott a csoportkörben. Az argentinok elleni fináléban sem került be a kezdőcsapatba Götze, Löw a 88. percben cserélte be a középpályást. A hosszabbítás második félidejében aztán a Super Mariónak becézett futballista hőssé vált, csodás góljával talpra ugrasztotta a német szurkolókat.A 113. percben a szintén csereként pályára lépő André Schürrle adott be balról, a középen érkező Götze pedig gyönyörűen mellre vette a labdát, majd fantasztikus mozdulattal lőtt a kapu hosszú oldalába. Az argentinok ezt követően már nem tudtak egyenlíteni, a németek Götzének köszönhetően 1-0-ra nyertek és világbajnokok lettek.

Löw a vb-döntő után azt nyilatkozta, érezte, hogy csereként beküldött sztárja hőssé válhat.Mutasd meg a világnak, hogy jobb vagy, mint Messi!" -mondta a hosszabbítás félidejében a szövetségi kapitány Götzének. Az akkor 22 éves focista azon a meccsen tényleg jobb és hatékonyabb volt az argentin világsztárnál, aki látványosan szenvedett, míg Götze csak egy bő fél órát játszott, de egy villanással eldöntötte a trófea sorsát.

