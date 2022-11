A szakember elmondta, a Manchester United támadója tavaly nyáron nehéz időszakot élt meg, miután az olaszok elleni Európa-bajnoki döntőben többek között ő is hibázott a 11-es párbajban, de szerencsére azóta megváltozott a helyzete, jól érzi magát a nemzeti csapatban és a klubjában is.

"Egy teljesen más játékost láthatunk a pályán, ez neki, és nekünk is egy nagyszerű dolog" - nyilatkozta a tréner. Rashford a második félidőben szabadrúgásból szerzett vezetést az angoloknak, ez volt az első ilyen találat a tornán, legutóbb négy évvel ezelőtt az elődöntőben született szabadrúgásból gól világbajnokságon, akkor is egy angol játékos, Kieran Trippier talált be.

Rashford második gólja az angol válogatott történetének 100. vb-találata volt, ezzel a hetedik csapat lett a tornákon Brazília (232), Németország (228), Argentína (140), Olaszország (128), Franciaország (126) és Spanyolország (107) után, amely elérte ezt a számot. Az angolok kilenc góllal fejezték be a csoportküzdelmeket, erre korábban még egyszer sem voltak képesek. Ennél összességében csak két vb-n voltak eredményesebbek, 2018-ban 12-szer, 1966-ban 11-szer találtak a kapuba. Az angolok vasárnap a szenegáliakkal találkoznak a negyeddöntőbe kerülésért.