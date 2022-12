Horvátország–Brazília 11-esekkel 4-2 (0-0, 0-0, 1-1). Al-Rajján, Egyetemvárosi Stadion, 43 900 néző, világbajnoki labdarúgó-mérkőzés, negyeddöntő, vezette: Oliver (angol).

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Budimir, 110.) – Brozovic, Kovacic (Majer, 106.) Modric – Perisic, Pasalic (Vlasic, 72.), Kramaric (Petkovic, 72.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Brazília: Alisson – Danilo, Silva, Marquinhos, Militao (A. Sandro, 106.) – Casemiro, Paqueta (Fred, 106.), Neymar – Raphinha (Antony, 56.), Vinicius Junior (Rodrygo, 64.), Richarlison (Pedro, 84.). Szövetségi kapitány: Tite.

Gólszerzők: Neymar (105+1.), illetve Petkovic (117.).

A brazilok 2006 óta három meccset játszottak a horvátok ellen, mindhármat megnyerték. Horvátország a legutóbbi 11 vb-meccséből csupán egyet veszített el – igaz, a rendes játékidőben hatszor játszott döntetlent –, a 2018-as vb-döntőt Franciaországgal szemben (2-4).

Az első 20 percben meglepetésre Horvátország kezdeményezett inkább, többet volt a labda délnyugati szomszédainknál, és egyre közelebb kerültek a kapuhoz. Ugyanakkor a brazilok is bizonyították, hogy képesek egy pillanat alatt villanni a semmiből: Neymar készítette le a labdát az érkező Viniciusnak, de a brazil támadó bal alsóba tartó lövését Gvardiol blokkolni tudta. A félidő utolsó 10 perce egyértelműen a dél-amerikaiaké volt, Neymarék szorongatták Modricékat, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Térfélcsere után feljavult Brazília, Livakovicnak Neymar és Paquetá ziccerénél is óriásit kellett védenie.

Alig volt a játékszer a horvátoknál, akiknek olykor a labdakihozatallal is komoly gondjaik adódtak. A 77. percben Neymar előtt adódott ismét nagy lehetőség, ám nem tudott betalálni Livakovic lába között, aki egyértelműen a meccs embere volt. Hiába próbálkozott a Tite-csapat, képtelen volt túljárni Livakovic eszén, így jöhetett a 2x15 perces ráadás. A 102. percben Brozovic lábában volt a horvátok vezető gólja, de ott is maradt, Neymar viszont a 106. percben a kapufát is kicselezve megszerezte Brazília vezető találatát (0-1). A horvátok nem estek össze, és szinte a semmiből egyenlített Petkovic a 117. percben (1-1). Jöhetett a 11-es párbaj, amely során Livakovic védése és Marquinhos kapufája döntött.