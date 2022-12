A játékosként és edzőként magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes Markó Edina 2014 márciusától 2020 decemberéig volt a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, azóta az Illés Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozik – október óta a Haladás Viktória vezetőedzője is. A szakember – ha ideje engedi – természetesen nézi a katari világbajnokság-mérkőzéseit

– Úgy érzem a csoportmeccsek után kezdődött el igazán a világbajnokság – mondta Markó Edina. – A tapogatózó futballt felváltotta a minőségi játék. Ugyanakkor – halkan jegyzem meg – zavar a VAR túlzott szerepe, amely ugyanúgy meghagyta a játékvezetők számára a szubjektivitást, mint korábban. Pláne, hogy egy-egy szituációt adott esetben hosszú percekig néznek vissza. Ráadásul a VAR-ral sikerült kiölni a gólörömöt a játékból, mert sok esetben a gólok után a játékosok arra várnak, hogy mit ítél a VAR. Emellett – edzőként – soknak tartom a 10-15 perces hosszabbításokat, ami brutális megterhelést jelent a futballisták számára. Negatív meglepetés volt számomra Németország teljesítménye, bár az korábban is jellemző volt a németekre, hogy gyengén kezdték a világbajnokságokat, aztán fokozatosan belelendültek. Ezúttal viszont kiestek. De nem féltem őket, ugyanolyan futballnemzet maradnak, mint korábban voltak. Olaszország kint sincs Katarban, mégis futballnemzet.

- Pozitívum, hogy izgalmas meccsek láthatunk, a meglepő eredmények sem meglepőek, kiegyenlítődött a mezőny. Egy-egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Gyermekkorom óta a franciáknak szurkolok, Michel Platini idejében szerettem bele a gallok játékába, majd a Zinedine Zidane fémjelezte francia válogatott is kiváló együttes volt – miként a mostani is az. Emellett a brazil és a spanyol válogatottat kedvelem. Az előbb említett csapatokon kívül a végső győzelemre az argentin válogatott is esélyes. Amondó vagyok, amíg lehet, élvezzük Lionel Messi játékát, már csak ezért is reménykedek hogy az argentinok minél tovább jutnak. Ha egy csapatot kellene mondanom, Franciaországot említeném, mint a világbajnoki cím nagy esélyesét.