Rácz Jenő messziről indult és még messzebbre jutott. A csepeli vendéglátó suliból 18 évesen vette nyakába a világot, és Angliából Dánián át eljutott Szingapúrig, majd rövid ideig ismét európai luxuséttermekben dolgozott, mígnem Shanghajban a Taian Table étterem konyhafőnöke lett - írja a Bors.

A hely a vezetésével megkapta a Michelin-csillagot, amit a rá következő évben is sikerült megőriznie. Persze a magyar séf által bejárt út nem végig volt milliós órákkal kikövezve. Gyakorlatilag a semmiből teremtette meg a jólétét. Dániában munkásszálláson lakott, és gyalog járt, mivel buszjegyre sem volt pénze, miközben a világ egyik legjobb éttermében ingyen, vagyis tapasztalatszerzésért dolgozott.

Így aki mindezt irigyelné tőle, annak azt lehet javasolni, csinálja bátran utána.

Elkötelezett gyűjtő

De hogy jönnek ide a luxusórák? Nos, úgy, hogy Rácz Jenő szenvedélyesen gyűjti a méregdrága órákat. Ebben pedig éppen olyan sikeresnek tűnik, mint a konyhaművészetben, hiszen a Beszéljünk órákról elnevezésű Tik Tok-oldal tanúsága szerint a hazai sztárvilágban az ő csuklóját ékíti a legdrágább időmérő eszköz.

A Patek Philippe Nautilus fantázianéven futó órájának ára 60 millió forint. Persze nem nevezhetnénk szenvedélynek a sztárséf órák iránti vonzalmát, ha „csupán” ez az óra várná, hogy reggel felvegye, és elinduljon vele a budapesti éttermébe, vagy éppen egy forgatására.

A gyűjtői dobozban helyet kapott még egy Rolex Cosmograph Daytona, amit 50 millió forintért vesztegetnek, és akad a gyűjteményben egy amolyan „szaladgálós” darab is, egy Rolex Submariner Kermit. Ezt már 8 millióért "utánunk hajítják" a szaküzletben.

Csak őszintén

A Bors megkereste Rácz Jenőt, aki sok hazai hírességgel szemben szívesen mesélt a vagyonokat érő óráiról, hiszen – mint mondja – minden darabjáért kemény munkával dolgozott meg.

"Nem gazdasági megfontolásból, vagyis nem befektetési céllal vettem egyik órámat sem, és nem is értem azokat, akik ezért költenek egy-egy ritka és szép darabra. Én szenvedélyesen szeretem az órákat, a piaci értékük pedig másodlagos szempont számomra. Persze nem árt, ha az ember értéktartó, klasszikus darabokba szeret bele" – kezdte a Borsnak a Michelin-csillagos séf.

"Régebben a Rolex óra az üzletemberek és bankárok kiváltsága volt, de ma már egy középvezető pár év alatt össze tud rakni négy-ötmilliót, amennyibe egy «tisztességesebb» modell kerül – vélekedett Rácz Jenő, aki egy elérhető és egy kevésbé elérhető modellt is birtokol a gyártótól. "A Philipp Patek óra már egy másik lépték. Egy-egy kézzel készített modellre akár tízéves várólista is lehet, és egy éven át készül, ha fogadják a rendelést" – árulta el séf, aki szerint nem feltétlenül a drága órák birtoklása, inkább a megszerzésükig vezető út okozza az igazi örömöt.

Az utolsó fillérjét is beletette

Rácz Jenő gyűjtőszenvedélye, vagyis az órák iránt érzett csillapíthatatlan vonzalma egyszer átlépett egy lélektani határt, de a döntését végül máig sem bánta meg. "Egy ilyen óra bár valóban státusszimbólum, nem igazán a külvilágnak szól, hiszen míg egy luxusautót mindenki felismer, egy sokmilliós órát csak nagyon kevesen, és éppen ez a lényeg. Egy szakértő szemnek sokat elárul egy emberről az óra, amit visel.

Egyébként a szenvedély komoly dolog, és akár veszélyes is lehet.

Velem évekkel ezelőtt megesett, hogy szinte minden megtakarításomat beletettem egyetlen órába" – vallotta be Jenő, aki bár nagy becsben tartja az ékszernek is beillő óráit, mégsem kíméli őket különösképpen, vagyis az 50-60 milliós időmérőket hordja a konyhában és sportoláshoz is, mert úgy tartja, hogy az órák vannak érte és nem fordítva.

Borítókép: Instagram