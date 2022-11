Rengeteget ivott, kokózott. Egy-egy tivornya napokig tartott. Falta a nőket, elkényeztette őket minden jóval, arannyal, ékszerrel, cserébe kuss volt a nevük. Amíg otthon feleség, gyerek, addig ő a legdrágább hotelekben kufircolt, bulizott. Nagy skalpja volt Gregor Bernadett, vele sokáig csalta az asszonyt, nem is csináltak belőle titkot, még közös duettjük is volt Jimmy tévéshow-jában. Agresszív volt, gyakran eljárt a keze. Nem véletlen a „jó asszony mindent megbocsát” szöveg. Nárcisztikus volt, nem bírta elviselni, ha nem ő van a középpontban, emiatt sok vitája volt például Patakyval, amikor közösen turnéztak, hogy ki melyik részt énekelje egy dalban. stb. Fegyvermániás volt, folyton tartott magánál pisztolyt. Sok legenda kering a haláláról, felesége ölte meg, fia ölte meg, maffiózók ölték meg stb. Mindenki szeretne valami különlegeset, de valószínűleg pont az első és legegyszerűbb sztori az igaz: szilvesztert ünnepeltek, Jimmy már három napja nem aludt, kólázott, ivott, megszólalt a kakas hajnalban a szomszédban, Jimmy mondta, annyira idegesíti a kakas, hogy le akarja lőni, elővette a pisztolyát, néhányat kilőtt az ablakon, Edit rászólt, tegye el a fegyvert, ilyen állapotban ne célozgasson semmire, Jimmy a feleségére is ráfogta a fegyvert, aki megrémült, aztán kiürítette a tárat, a szokásos nagy pofájával meg akarta mutatni, hogy nem kell izgulni, nincs töltve, a saját fejéhez emelte, elsütötte. Nem gondolt rá, hogy abban a típusú fegyverben akkor is marad egy lövedék, ha a tárat kiürítette. Persze a teljes valóságot csak az tudhatja, aki ott volt – olvasható a kommentben, amit a Bors idéz.