Galambos Lajos válása óta ritkán beszél magánéletéről, de most válaszolt a Bors kérdésére és elárulta: egyelőre nincs kilátásban új romantikus kapcsolat az életében. Ennek oka, hogy a trombitaművész a jelen helyzetben nem érzi, hogy átadhatná magát egy érzelmi viszonynak, hiszen nem lehet tudni, mit tartogat számára a jövő.

Lajcsi fél évvel ezelőtt ismerte be, hogy a válása után kialakulófélben volt egy kapcsolta, de végül a hölgy nem tudta elfogadni, hogy a trombitás jó kapcsolatot ápol volt feleségével, Boglárkával, ezért úgy döntöttek, hogy elválnak útjaik.

– Ő sajnos nem vette jó néven, hogy én a volt feleségemmel jó viszonyt ápolok és együtt vacsorázom vele. A showbizniszben dolgozik, ezért azt meg pláne nem értette meg, hogy emiatt miért magyarázkodom a sajtóban, és hangoztatom, hogy Bogival továbbra is egy család vagyunk. Ebből kifolyólag több vita is adódott közöttünk.

Én nyugodt, kiszámítható kapcsolatra vágyom, és mivel mások voltak az elképzeléseink, a napokban közösen úgy döntöttünk, jobb, ha elválnak az útjaink

– mondta anno Galambos Lajos, aki akkor még bízhatott abban, hogy számára kedvezően alakulhat büntetőügye másodfokú ítélete. Nos, nem így lett, hiszen Lajcsit tavaly december 7-én jogerősen is 3 év hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Ez a tény pedig azonnal indokolatlanná tette számára a párkeresést.

– A helyzet az, hogy örök romantikus vagyok és hiszek a szerelemben, annak ellenére is, hogy a házasságom zátonyra futott és később egy kezdődő kapcsolatomban sem értem révbe. Hiszem, hogy valahol vár még rám egy új, friss, mindent elsöprő szerelem, de tény, hogy most nincs itt az ideje

– kezdte a Borsnak Lajcsi. – Az ok prózai, hiszen minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben be kell vonulnom a börtönbe. Ez persze nem azt jelenti, hogy beletörődtem ebbe. Harcolom tovább az igazamért és továbbra is szeretném elérni, hogy a betegségem miatt megkapjam a halasztást, vagy félbeszakíthassam majd a büntetésem. Ugyanakkor ezt a harcot egyedül kell megvívnom és a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülnöm.

Ha pedig az következik be, nem várhatom el senkitől, hogy várjon rám, pláne egy friss kapcsolat esetén

– tette hozzá Galambos Lajos, aki persze nem harcol majd az érzelmei ellen, ha akár holnap, elsöprő erővel toppan be életébe a nagy ő.

– Tudom én, hogy ember tervez, Isten végez. Vagyis ha most szembe jönne velem az a nő, akivel el tudom képzelni, hogy leélhetem vele a hátralévő életemet, nem fogok ellenállni. De hogy tudatosan nem keresem ezt a szerelmet, az biztos.

Remélem még lesz alkalmam átélni ezt a mindent felülíró érzést... – fogalmazott a trombitaművész.