Év végéig több mint 1000 kilométernyi szakaszt újíthat fel a Magyar Közút az általa kezelt, főként mellékutakon, ahol eddig 523 kilométer átfogó felújításával már végeztek és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak – tájékoztatta a cég pénteken az MTI-t.

Hozzátették, hogy a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újraütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati rendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el – hangsúlyozta a közútkezelő.

A felújított szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el: nemcsak a kopóréteget cserélik ki, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak – írták.

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat külső szakvállalkozások bevonásával.

Borítókép: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai megtisztítanak egy kátyúzásra előkészített munkagödröt a Csobánka és Pilisvörösvár közötti úton 2015. április 10-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs