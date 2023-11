Az árfigyelő és a kormányzati intézkedések együttesen segítették az egyszámjegyű infláció elérését Az egyszámjegyű infláció októberi eléréséhez - a kormányzati intézkedések mellett - a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online árfigyelő rendszer is jelentősen hozzájárult. Az élelmiszerek éves drágulása majdnem 5 százalékponttal mérséklődött a szeptemberi adathoz képest, októberben az élelmiszerek átlagosan 0,1 százalékkal olcsóbbak lettek – kommentálta a versenyhivatal a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki jelentését, amely szerint 10 százalék alá csökkent az éves alapon mért infláció. Illusztráció

Fotó: Móricz Sabján Simon / Forrás: Világgazdaság Az adatok arra is rávilágítanak, hogy az élelmiszereket érintő, éves összevetésben mért infláció hónapról-hónapra csökken. A 2022. decemberi 44,8 százalékos csúcshoz képest, 2023 júniusában 29,3 százalék, júliusban 23,1 százalék, augusztusban 19,5 százalék, szeptemberben 15,2 százalék, októberben pedig már 10,4 százalék volt az élelmiszerárak emelkedésének mértéke az egy évvel korábbihoz képest. Mindez azt támasztja alá, hogy amióta a Gazdasági Versenyhivatal által működtett online árfigyelő rendszer elérhető a vásárlók számára, közel harmadára esett vissza az élelmiszerek inflációja - közölte a GVH. Megjegyezték, hogy a mezőgazdasági termékek termelőiár-indexe 2023 májusa óta egyértelműen és stabilan csökken, ami szintén hatással van az élelmiszer-inflációra. Az árfigyelő hatékonyságát bizonyítja, hogy indulása óta a megfigyelt 62 termékkategóriából 50-ben csökkentek az átlagárak, átlagosan 5,5 százalékkal. A GVH jelezte, hogy a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelőt fejlesztő munkacsoport a fogyasztói visszajelzéseket is figyelembe véve folyamatosan dolgozik a rendszer továbbépítésén. Augusztus 30. óta érhető el a többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólista, amit máris sokan használnak. A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a vásárlók már előre beállíthatják a kedvenc boltjaikat az oldalon, ráadásul ezt térképes boltszűrővel is megtehetik. Az új funkció erősíti a helyi mikropiaci versenyt, így várhatóan tovább folytatódik az élelmiszer-infláció csökkenése, ami hozzájárul az infláció letöréséhez – vélekedett a GVH.